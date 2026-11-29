أفادت القناة 12 العبرية بأن غادي آيزنكوت أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعهما صباح الأحد في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، تمسكه بالبقاء مع شركائه في معسكر التغيير، ما أدى إلى إلغاء اجتماع فرق التفاوض بين الجانبين بسبب «الخلافات الكبيرة القائمة».

وجاء الاجتماع في إطار مساعي تشكيل حكومة وحدة وطنية، وانتهى بإصدار بيان مشترك أشار إلى انعقاده في «جو جاد وعملي»، مع الإقرار بوجود «فجوات كبيرة» بين الطرفين، رغم محاولتهما تضييقها.

وحضر الجزء الأول من الاجتماع الأمين العام لمكتب رئيس الوزراء، وتركز على إحاطة أمنية، فيما شارك رون ديرمر، الوزير السابق والمقرب من نتنياهو، في المناقشات السياسية التي أعقبتها.

وبحسب الصحفي الإسرائيلي أميت سيغال، أكد آيزنكوت خلال الاجتماع أنه سيبقى مع شركائه في الكتلة مهما كانت الظروف، وهو ما أدى، إلى جانب الخلافات القائمة، إلى إلغاء اجتماع فرق التفاوض.

وأعلن نتنياهو مساء السبت، عبر حسابه على منصة «إكس»، استعداده للتنازل عن رئاسة الحكومة في البداية لصالح آيزنكوت، على أن يتولى هو رئاسة الحكومة بالتناوب، مبررًا اقتراحه بالتحديات التي تواجه إسرائيل، لا سيما على الصعيد الأمني.

ورد آيزنكوت بأنه مستعد لاختبار جدية حزب الليكود بزعامة نتنياهو، داعيًا إلى بدء مفاوضات سريعة، وقال في بيان: «إذا كان حزب الليكود جاهزًا لوحدة صادقة، أنا مستعد لاختبار جدية نواياه خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة».

وكان آيزنكوت قد أعلن عزمه استكمال تشكيل الحكومة بحلول السادس من ديسمبر، وسط توتر وانعدام ثقة بين الطرفين، على خلفية اتهاماته المتكررة لنتنياهو والليكود بالمماطلة في مفاوضات تشكيل الائتلاف، بهدف الدفع نحو انتخابات جديدة.

ويواجه نتنياهو ضغوطًا سياسية وقضائية، في ظل محاكمته بتهم فساد ومعارضته تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر 2023. كما اتهمه آيزنكوت مرارًا بالمسئولية عن الهجوم، مشيرًا إلى تقارير إعلامية تحدثت عن تجاهله تحذيرات أمنية سابقة.

وفي سياق متصل، أقر الكنيست، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يهدف إلى تشكيل لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر.

من جهته، رحب رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، شريك آيزنكوت، باقتراح نتنياهو، مؤكدًا أن الحكومة المقبلة ينبغي أن تستند إلى «أحزاب تمثل الجمهور الصهيوني».

وكان آيزنكوت قد أحرز تقدمًا في المفاوضات مع الأحزاب العربية التي حققت عددًا قياسيًا من المقاعد في الانتخابات الأخيرة، إلى جانب التشكيلات اليمينية المتطرفة التي قد تنضم إلى الائتلاف الحكومي.