أعلنت لجنة طوارئ الشتاء في محافظات قطاع غزة رفع حالة التأهب والاستنفار في جميع المحافظات، اعتبارًا من مساء الاثنين 30 نوفمبر وحتى الأربعاء 9 ديسمبر 2026، استعدادًا للتعامل مع حالة جوية غير مستقرة تترافق مع منخفض جوي وكتلة هوائية باردة، وفرص لهطول الأمطار على فترات متفاوتة.

وأوضحت اللجنة في بيان، اليوم الأحد، أن تأثيرات الحالة الجوية ستبدأ تدريجيًا مساء الأحد، على أن تشتد اعتبارًا من الأربعاء 2 ديسمبر، مع توقعات بتجدد هطول الأمطار خلال الأيام التالية بكميات متفاوتة، ما يستدعي استمرار الجاهزية الميدانية، خاصة في المناطق المنخفضة والتجمعات السكانية ومراكز الإيواء المؤقتة.

ويأتي المنخفض، الذي يُتوقع أن يكون متوسط الشدة، في ظل الأوضاع الإنسانية والبيئية الصعبة التي يشهدها القطاع، والدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية وشبكات تصريف مياه الأمطار، إلى جانب انتشار الخيام ومراكز الإيواء في مناطق تفتقر إلى مقومات الحماية والتصريف، ووجود أعداد كبيرة من المباني المتضررة والآيلة للسقوط.

وحذرت اللجنة من مخاطر تجمع المياه وتسربها، والانهيارات الإنشائية، وما قد ينجم عنها من تهديد مباشر لحياة المواطنين والنازحين، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت أن رفع حالة التأهب يستهدف تعزيز الجاهزية والحد من تداعيات المنخفض وحماية أرواح المواطنين والنازحين، داعية إلى تكامل الجهود الحكومية والبلدية والمجتمعية والإنسانية، وتسخير الإمكانات المتاحة لضمان سرعة الاستجابة للطوارئ.

ودعت اللجنة الوزارات والمؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية والدفاع المدني والأشغال العامة والإسكان، إلى رفع مستوى الجاهزية واتخاذ التدابير الوقائية، كلٌّ في نطاق اختصاصه، وتعزيز التنسيق الميداني لحماية المواطنين والطلاب والتعامل السريع مع الحالات الطارئة.

كما طالبت وزارة التنمية الاجتماعية باستكمال التجهيزات الإغاثية وتوفير مخزون طوارئ من مستلزمات الإيواء والاحتياجات الأساسية، وتوجيه إدارات مراكز الإيواء إلى تفعيل فرق الطوارئ الداخلية وتنظيم المناوبات على مدار الساعة، وحماية الخيام والمرافق من تسرب مياه الأمطار، مع إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأكثر هشاشة.

وشددت اللجنة على ضرورة استنفار طواقم البلديات ولجان طوارئ الشتاء، وتكثيف الجهود لفتح وتنظيف مصارف مياه الأمطار ومعالجة مناطق تجمع المياه، وتجهيز الآليات والمعدات المتاحة، وتحديد أولويات التدخل وفقًا لمستوى الخطورة والكثافة السكانية وحجم الأضرار.

ودعت البلديات ولجان الأحياء كذلك إلى حصر المباني المتضررة والآيلة للسقوط والمناطق المنخفضة المهددة بالغرق، ووضع إشارات تحذيرية حولها، ومتابعة أي تجمعات مائية أو انسدادات أو تشققات تهدد سلامة السكان، والإبلاغ الفوري عنها لغرف العمليات المختصة، إلى جانب تسهيل وصول فرق التدخل إلى المواقع المتضررة.