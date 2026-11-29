نفى المتحدث باسم التحالف بقيادة السعودية اللواء ركن تركي المالكي، تقارير أشارت إلى أن السعودية تعاني استنزافا في مخزوناتها من الصواريخ الاعتراضية للدفاع الجوي.

وقال المالكي، في تصريحات لوكالة «رويترز»، اليوم الأحد: «نحن نشتري أسلحتنا. ويتم ذلك عبر اتفاق بين حكومتين، ولا يوجد لدينا نقص». وأضاف: «أؤكد لكم أن لدينا القدرة على الدفاع عن بلدنا».

وقدر مركز الخليج للأبحاث، وهو مركز أبحاث مقره الرياض، معدل الاعتراض السعودي بأكثر من 92 بالمئة بحلول أكتوبر.

لكن الهجمات على معالم مهمة، مثل مقر صندوق الاستثمارات العامة – صندوق الثروة السيادي السعودي – في الحي التجاري بالرياض، قوضت مساعي المملكة للترويج لنفسها بوصفها مركزا إقليميا يتمتع بالأمن.

وحين سُئل عن كيفية عجز الجيش السعودي، الذي بُني باستثمارات بمئات المليارات من الدولارات الأمريكية على مدى عشرات السنين، عن وقف المزيد من الهجمات من جماعة كانت قبل وقت ليس ببعيد مجرد جماعة مسلحة في جبال اليمن، وصف المالكي ضربات الحوثيين على المملكة بأنها «أعمال إرهابية تستهدف أهدافا مدنية».

واستطرد: «ما يفعله الحوثيون ليس عملية عسكرية. إنهم يقومون، كما تعلمون، بعمل إرهابي ضد المدنيين والأعيان المدنية. ويمكن لأي أحد أن يفعل ذلك».

وأضاف: «إذا كنت لا تحترم قوانين النزاع المسلح، فيمكنك أن تفعل ما تشاء. وأقول إن التحدي يكمن في أننا نتعامل مع… جماعة إرهابية».