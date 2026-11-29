حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية من تفاقم المخاطر التي تهدد النازحين في قطاع غزة مع حلول فصل الشتاء، مشيرة إلى أن نحو 950 ألف نازح يواجهون مخاطر الغرق بدرجات متفاوتة، لوجودهم في مناطق مهددة بالفيضانات، فيما تعيش أكثر من 100 ألف أسرة في خيام متهالكة.

وقالت رئيس فريق الإعمار في الوزارة الفلسطينية، رقية أبو الرب، إن الواقع الإنساني في القطاع جراء العدوان الإسرائيلي المستمر صعب للغاية، في ظل تفاقم أزمة الإيواء، موضحة أن 94% من سكان القطاع بحاجة إلى مساعدات مرتبطة بالإيواء والمستلزمات المنزلية، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأضافت أبو الرب، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، أن الوزارة تعمل على مسارات متوازية للتخفيف من معاناة النازحين، تشمل تحسين مواقع الإيواء، وإنشاء مراكز جديدة، وإزالة المباني الآيلة للسقوط والركام، وإعادة استخدامه في فتح الطرق وتهيئة مواقع النزوح.

وأشارت إلى تنفيذ تدخلات في 168 موقعا للنزوح الأكثر عرضة للغرق، شملت رفع منسوب الأراضي، وتثبيت الخيام، وتوفير الشوادر، وتحسين ظروف الإقامة، إلى جانب إنشاء 23 مركز إيواء تتسع لأكثر من 4 آلاف نازح، وتجهيز 13 موقعا إضافيا للتدخل.

وحذرت من أن حجم التدخلات المتاحة لا يزال محدودا مقارنة بحجم الاحتياجات والمخاطر، في ظل شح الموارد وعدم توفر الخيام ومستلزمات الإيواء، رغم الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من آثار المنخفضات الجوية.

وشددت أبو الرب على ضرورة تكثيف الضغط لإدخال الكرفانات والبيوت المتنقلة ومواد البناء، لتحسين ظروف إقامة النازحين وتوفير مأوى يحميهم من الأمطار والفيضانات، لافتة إلى أن سكان قطاع غزة يستقبلون شتاءهم الرابع في ظل استمرار الظروف الإنسانية الصعبة وغياب الإمكانات الكافية لتأمين احتياجاتهم الأساسية.