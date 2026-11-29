أعلن مكتب العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن تعرض ناقلتي نفط - كانتا تخالفان اللوائح - لانفجارات واندلاع حرائق شديدة فيهما، وذلك بعد اصطدامهما بألغام بحرية.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن مكتب العلاقات العامة للقوات البحرية للحرس الثوري، أنه "في وقت مبكر من صباح اليوم (الأحد)، اصطدمت ناقلتا نفط - كانتا تتجاهلان اللوائح والتحذيرات البحرية أثناء عبورهما في مسار غير مصرح به وغير قانوني في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز - بألغام بحرية، مما أدى إلى وقوع انفجارات واندلاع حرائق كبيرة".

ووفقا للبيان، فإن "إحدى الناقلتين كانت ناقلة نفط عملاقة تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام؛ حيث اصطدمت بلغم بحري شمال ميناء خصب، مما تسبب في وقوع انفجار. أما الناقلة الثانية، فقد اصطدمت بلغم بحري أثناء خروجها من مضيق هرمز، في الجزء الشرقي من الممر المائي، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها".

وفي البيان ذاته، حذرت القوات البحرية للحرس الثوري مالكي ناقلات النفط وشركات الشحن "من المخاطرة بسفنهم وأصولهم بناء على الادعاءات والوعود الزائفة التي يطلقها قادة القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم".

وشددت القوات على أن "الضمانات التي يقدمها الجيش الأمريكي لا تكفل العبور الآمن عبر المسارات غير المصرح بها في مضيق هرمز، وأن تجاهل التحذيرات البحرية قد يؤدي إلى خسائر فادحة لا يمكن تعويضها".

كما ورد في التحذير: "يجب على قادة السفن أن يدركوا أن التهديد الذي تشكله الألغام البحرية لا يمكن استبعاده لمجرد وعود أطلقها مسئولون في القيادة المركزية الأمريكية"؛ وهو خطر قد يحدد مصير سفنهم ويؤدي إلى غرقها في مياه مضيق هرمز.