• الكاتب لـ"الشروق": ستسهم في حماية السوق من عمليات الإغراق وتحقق منافسة عادلة

تتجه وزارة الصناعة إلى فرض ضوابط جديدة على واردات مصانع النسيج، وفقًا للطاقة الإنتاجية لكل مصنع، إلى جانب تطبيق المواصفات القياسية على الأقمشة المستوردة، وفقًا لما صرح به محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات.

وتواجه صناعة الغزل والمنسوجات المصرية تحديًا متزايدًا يتمثل في تهريب الغزول والأقمشة والمنسوجات إلى السوق المحلية، بما يهدد مبدأ المنافسة العادلة، ويضع المصانع الملتزمة أمام منافسة مع منتجات لم تتحمل الأعباء الجمركية والضريبية والقانونية نفسها، في حين أن المنتجات المهربة تدخل دون رسوم وبالتالي تباع بأسعار أقل من نظيرتها في الأسواق المحلية.

وأوضح الكاتب، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن المصنعين ينتظرون تطبيق هذه الضوابط خلال الفترة المقبلة، استجابةً للمطالب التي تقدمت بها الغرفة خلال اجتماع سابق مع وزير الصناعة.

وأضاف أن صناعة النسيج تحتاج إلى تدخل من الدولة لمعالجة المشكلات التي تواجه المصانع، وعلى رأسها نقص العمالة المدربة، ودخول كميات كبيرة من الخامات المستوردة، فضلًا عن حالة الركود التي تشهدها السوق العالمية، وما تسببه من إغراق للسوق المحلية وتراجع النشاط داخل المصانع المصرية.

وأشار إلى أن الضوابط المرتقبة ستسهم في تحقيق منافسة عادلة للمصانع المحلية، وحماية السوق من إغراق المنتجات المستوردة التي يصعب على المصانع المحلية منافستها، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج محليًا، والدعم الذي تحظى به المنتجات الصينية.

وأكد أن المنتجات المستوردة في قطاعي النسيج والأقمشة تتسم بانخفاض جودتها مقارنة بمنتجات الصناعة المصرية، التي تتميز بمستوى جودة مرتفع.

وتتجه الدولة نحو دعم التوسع في الصناعات النسيجية وتعميق القيمة المضافة وزيادة فرص التصدير للأسواق العالمية باعتبارها أحد القطاعات كثيفة العمالة وذات القدرة التصديرية العالية، كما تعمل الحكومة على جذب استثمارات صناعية تُسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وأضاف الكاتب، أن قطاع النسيج فى مصر يعمل به حوالى 20% من قطاع العمالة المصرية، كما يبلغ عدد المصانع العاملة في صناعة الملابس الجاهزة 3169 مصنعًا، ويضم قطاع الغزل والنسيج نحو 11 ألف مصنع، فيما يضم قطاع المفروشات المنزلية 853 مصنعًا.

وتعد شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى أكبر قلاع صناعة الغزل والنسيج في مصر والشرق الأوسط، إذ تمتد على مساحة تقارب 600 فدان، ويعمل بها حاليًا 13 ألف عامل، فيما تستعد للاحتفال بمرور 100 عام على تأسيسها خلال 2027.

وتعتمد صناعة المنسوجات والملابس في مصر، على سلسلة إنتاج متكاملة تبدأ من القطن المصري، وتمتد إلى مراحل الغزل والصباغة والتجهيز والطباعة والحياكة، وصولًا إلى المنتج النهائي، كما توفر هذه المنظومة ميزة تنافسية للقطاع، وتدعم قدرته على إنتاج منتجات نسيجية وملابس جاهزة تنافس في الأسواق العالمية.