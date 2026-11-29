يطرح البنك المركزي المصري، أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي، لأجل 364 يومًا، بقيمة 900 مليون دولار، غدًا، وفقًا للبيانات المنشورة على موقعه الإلكتروني.

وكان البنك المركزي طرح آخر عطاء لأذون الخزانة المقومة بالدولار في 9 نوفمبر الجاري، بقيمة بلغت نحو 1.52 مليار دولار، وبسعر فائدة 4.5%.

كان مجلس الوزراء المصري قد وافق على خطة لجمع نحو 3 مليارات دولار من إصدارات سندات دولية في السنة المالية 2026-2027.

وجمعت وزارة المالية 4 مليارات دولار من خلال 4 إصدارات في السنة المالية 2025-2026 تشمل صكوكاً سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي بضمان بنك التنمية الأفريقي، إلى جانب عمليات إعادة فتح لسندات قائمة في إطار استراتيجية لخفض الدين الخارجي وتنويع العملات وأدوات التمويل.

ويأتي العطاء المرتقب في إطار إعادة تجديد أذون خزانة دولارية سبق طرحها وحان موعد استحقاقها وسداد قيمتها ضمن تحركات البنك المركزي لإدارة استحقاقات أدوات الدين الحكومية بالعملات الأجنبية، حيث سبق ان قام مطلع الشهر الجاري بطرح لأذون خزانة مقومة باليورو خلال عام 2026، بعد آخر عملية طرح أجراها البنك في نوفمبر من العام الماضي.

منذ 2012 يطرح البنك المركزي المصري 6 عطاءات سنويًا لأذون الخزانة المقومة بالدولار، مع إعادة طرح كل عطاء بالتزامن مع اقتراب موعد استحقاق العطاء السابق.