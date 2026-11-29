أقر البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، قانونا يلغي شرط أن يكون وزير الاستخبارات الإيرانية رجل دين، في سابقة منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979، ما يفتح الباب أمام تعيين مسئول مدني في هذا المنصب.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا" أن النواب "حددوا شروط تعيين وزير الاستخبارات الذي يجب أن يكون حاصلا، من بين شروط أخرى، على درجة الاجتهاد أو على شهادة ماجستير جامعية".

وكان القانون السابق يشترط أن يكون الوزير بلغ مرتبة الاجتهاد الديني.

فيما قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي أمر بإجراء تعديل جذري في منظومة المخابرات الإيرانية، وذلك بعد أن كشفت الأحداث التي وقعت ‌في السنوات القليلة الماضية عن ثغرات كبيرة في أجهزة الأمن والمخابرات.

وقال قاليباف، اليوم الأحد، في مقطع فيديو نُشر عبر تطبيق تيليجرام إنه ينبغي للحكومة ألا تتأخر في تعيين وزير دائم بمجرد أن يقر مجلس صيانة الدستور (الهيئة الرقابية الدستورية في ⁠إيران) التشريع الخاص بإصلاح وزارة الاستخبارات.

وقُتل إسماعيل خطيب، وزير الاستخبارات الإيراني، في غارة إسرائيلية في 18 مارس من العام الجاري، ولم يتم تعيين وزير للاستخبارات الإيرانية حتى الآن.

وقال قاليباف إن ⁠البرلمان الإيراني طلب في البداية من الحكومة الإيرانية تقديم مشروع قانون بشأن إعادة هيكلة وزارة الاستخبارات، لكنه تولى المسألة بنفسه بعد حدوث تأخيرات، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ووافق النواب اليوم الأحد على البنود العامة لمشروع القانون، ⁠وبدأوا النظر في بنود تشمل توسيع شروط الأهلية لمنصب وزير الاستخبارات.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الشروط ستشمل مرشحين من غير رجال الدين يحملون درجة ⁠الماجستير ولديهم خبرة ودراية في شئون المخابرات، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مستوى إدارة متوسط أو عال، إلى جانب المرشحين المؤهلين في الاجتهاد، أي الاستدلال الفقهي الإسلامي المستقل.