شهدت الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على الموارد الطبيعية ومقومات الإنتاج الزراعي منذ 7 أكتوبر 2023، مع تنوع أنماط الاستهداف بين تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار وإحراق المحاصيل، والاعتداء على الغطاء النباتي ومصادر المياه، إلى جانب سرقة المواشي وتخريب شبكات الري والبنية التحتية الزراعية. وتؤثر هذه الممارسات في النشاط الزراعي ومصادر رزق آلاف الأسر الفلسطينية، بالإضافة إلى تداعياتها على البيئة والأمن الغذائي.

وتكشف البيانات الفلسطينية والأممية عن تصاعد هذه الاعتداءات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وصولًا إلى تسجيل مستويات قياسية خلال عام 2026، مع اتساع نطاق التجمعات المتضررة وتزايد الخسائر التي طالت الأراضي والأشجار والمياه والثروة الحيوانية. ويبرز استهداف أشجار الزيتون وموسم قطافها باعتباره أحد أبرز مظاهر هذا التصعيد، بالتزامن مع تزايد الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون على المزارعين وأراضيهم.



• اعتداءات المستوطنين تتصاعد منذ 2023 وارتفاع ملحوظ خلال 2026

أظهرت بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ارتفاع اعتداءات المستوطنين التي أسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات في الضفة الغربية إلى مستويات قياسية خلال العام الجاري، إذ سجلت 853 واقعة خلال عام 2022، ارتفعت إلى 1291 في 2023، ثم 1449 في 2024، و1836 في 2025، وصولًا إلى 2317 اعتداءً خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026.

وبذلك تجاوزت اعتداءات الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إجمالي الاعتداءات المسجلة خلال عام 2025 بنحو 26%، كما زادت بنحو 80% مقارنة بإجمالي عام 2023.

• 286 ألف شجرة زيتون متضررة منذ 2023

وعلى مستوى القطاع الزراعي، طالت الاعتداءات الأراضي المزروعة والأشجار والمحاصيل ومصادر المياه، إلى جانب الثروة الحيوانية والبنية التحتية التي يعتمد عليها المزارعون وكان استهداف أشجار الزيتون من أبرز مظاهر هذه الاعتداءات، إذ أظهرت بيانات الأمم المتحدة تضرر نحو 286 ألف شجرة زيتون في الضفة الغربية خلال الفترة من 2023 وحتى نهاية سبتمبر 2026، من بينها نحو 100 ألف شجرة خلال العام الجاري وحده قبل بدء موسم القطاف.

وقدرت الأمم المتحدة عدد الأسر الفلسطينية التي تعتمد على الزيتون وزيته في الضفة الغربية بنحو 80 إلى 100 ألف أسرة، فيما يسهم القطاع بنحو 15% من الناتج المحلي الزراعي.

وتزامن ذلك مع تراجع تقديرات إنتاج زيت الزيتون خلال الموسم الجاري إلى ما بين 10 آلاف و11 ألف طن، مقارنة بالتقديرات الأولية التي بلغت نحو 21 ألف طن، كما تجاوزت الخسائر التراكمية المباشرة لقطاع الزيتون، الناتجة عن تدمير الأشجار ومنع الوصول إلى الأراضي منذ عام 2023، نحو 157 مليون دولار، بحسب تقديرات وزارة الزراعة الفلسطينية.

• 760 انتهاكًا بيئيًا تستهدف الأراضي والمياه والثروة الحيوانية



ووثقت هيئة جودة البيئة الفلسطينية 760 انتهاكًا بيئيًا ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية خلال الفترة من بداية 2026 وحتى نهاية سبتمبر، استهدفت الأراضي الزراعية والغطاء النباتي ومصادر المياه والبنية التحتية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صدر في 6 نوفمبر، أن الانتهاكات شملت 203 اعتداءات على الأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية، و178 اعتداء على الغابات والغطاء النباتي، إلى جانب 185 انتهاكًا متعلقًا بتراكم النفايات الخطرة ومخلفات الهدم.

كما سجلت 52 اعتداء استهدف الأمن الغذائي والثروة الحيوانية، و37 اعتداء على مصادر المياه والآبار، و35 اعتداء على خطوط نقل المياه وشبكات الري، تضمنت تدمير خطوط المياه وتخريب شبكات الري والاستيلاء على عدد من الينابيع.

وقدرت الهيئة خسائر الأشجار والغطاء النباتي بنحو 67 مليون دولار، فيما شملت الاعتداءات تجريف الأراضي الزراعية وإحراق الحقول والبيوت البلاستيكية، وسرقة المواشي وإطلاق قطعان المستوطنين في الأراضي الفلسطينية لإتلاف المحاصيل ومضايقة الرعاة.



