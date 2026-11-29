من عشرات الاعتداءات خلال مواسم قطف الزيتون في الماضي إلى آلاف الحوادث سنويًا، تغيرت وتيرة عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر 2023، ولم يعد الاستهداف مقتصرًا على الأفراد والأراضي الزراعية، بل امتد إلى القرى والتجمعات السكانية ومصادر المياه وسبل العيش.

وتكشف بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (OCHA) عن هذا التحول، إذ سجل المكتب 1,423 اعتداءً بين 7 أكتوبر 2023 و30 سبتمبر 2024، ثم ارتفع العدد إلى 3,112 اعتداءً بحلول 6 أكتوبر 2025، قبل أن يبلغ متوسط الاعتداءات 7.4 يوميًا خلال الفترة من بداية 2026 حتى 19 أكتوبر.

• كيف تضاعفت اعتداءات المستوطنين في الضفة؟

تتراوح متوسط الاعتداءات خلال مواسم قطف الزيتون بين عامي 2020 و2023 بين 30 و46 حادثة سنويًا، لكن موسم 2024 سجل أكثر من 200 اعتداء، بما يقارب ضعف ما سُجل في 2023. وبحلول 6 أكتوبر 2025، بلغ إجمالي الاعتداءات منذ اندلاع الحرب 3,112، بمعدل يقارب أربع حوادث يوميًا، مقابل نحو خمسة اعتداءات يوميًا خلال 2025، ارتفعت إلى 7.4 يوميًا في 2026، وفق بيانات الأمم المتحدة التي سجلت 2,159 اعتداءً منذ بداية العام حتى 19 أكتوبر.

• الممتلكات الهدف الأرز للمستوطنين

وزاد إقبال المستوطنين على الاعتداءات، وامتدت إلى حجم الأضرار التي تخلفها؛ فمن بين 3,112 اعتداءً وثقها المكتب بين 7 أكتوبر 2023 و6 أكتوبر 2025، تسبب 2,474 في أضرار بالممتلكات فقط، و311 في إصابات فقط، بينما جمع 327 اعتداءً بين الإصابات والأضرار المادية.

وبذلك، ارتبط نحو 90% من الاعتداءات بأضرار في الممتلكات، مقابل نحو 20% شهدت إصابات بشرية. وشملت الوقائع تخريب المنازل والمركبات والمعدات الزراعية وإحراق الممتلكات، إلى جانب الاعتداء الجسدي وإطلاق النار ورشق الحجارة والتهديد.

• رام الله ونابلس والخليل في قلب اعتداءات المستوطنين

جغرافيًا، تركزت أكثر من 60% من الاعتداءات المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 في محافظات رام الله ونابلس والخليل، واستحوذت رام الله على نحو 29% من إجمالي الحوادث، وسجلت أعلى نسبة من الإصابات بنحو 42%، خاصة في قرى المغير ودير جرير وكفر مالك وسنجل ودير دبوان والمزارع الشرقية.

وفي نابلس، شملت الاعتداءات القرى الزراعية والرعوية، ومنها قصرا وجالود وعصيرة القبلية ومادما، وسجلت قصرا وحدها 27 اعتداءً حتى أبريل 2026. أما في الخليل، فتكررت الاعتداءات في تجمعات أم الخير وخربة الفخيت، وامتدت إلى الأغوار ووادي الأردن وطوباس، خاصة خربة تل الحمة وصفيه طياسير، فضلًا عن فرخة وقراوة بني حسن وكفر قدوم وجينصافوط في سلفيت وقلقيلية.

• أشجار الزيتون في مرمى الاعتداءات

تمثل الأراضي الزراعية وأشجار الزيتون أحد أبرز أهداف الاعتداءات، التي تشمل قطع الأشجار وإحراقها وتخريب الشتلات والبيوت المحمية والأسوار، وسرقة المحاصيل وأدوات القطاف، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وخلال موسم 2024، امتدت الاعتداءات إلى أكثر من 80 قرية ومدينة، مقارنة بمتوسط 40 مجتمعًا سنويًا بين 2020 و2023، وفي موسم 2025، وثق المكتب 150 اعتداءً حتى 3 نوفمبر، أسفرت عن إصابة نحو 140 فلسطينيًا وتخريب أكثر من 4,200 شجرة وشتلة في 77 قرية، كما سجل أكتوبر 2025 وحده 264 اعتداءً، بمعدل يقارب ثماني حوادث يوميًا، قبل أن يرتفع العدد إلى نحو 467 اعتداءً خلال أكتوبر 2026.

• الاعتداءات تمتد إلى مصادر المياه

لم تتوقف الاعتداءات عند الأراضي الزراعية، بل طالت مصادر المياه والبنية التحتية، من خلال تفريغ الخزانات وقطع خطوط الإمداد وتدمير المضخات وشبكات الكهرباء ومهاجمة الآبار. ففي خربة تل الحمة بمحافظة طوباس، أدى قطع خطوط المياه المرتبطة بالمصدر الرئيسي إلى توقف وصول المياه مؤقتًا لمعظم السكان.

وفي عين سامية بمحافظة رام الله، وثق مكتب تنسيق الشئون الإنسانية تسع اعتداءات على البنية المائية خلال 2025، ثم تسببت هجمات متكررة على الآبار مطلع 2026 في انقطاع المصدر الرئيسي بصورة متقطعة لثلاثة أيام، ما أثر على نحو 100 ألف فلسطيني، في وقت تعتمد فيه التجمعات البدوية والرعوية على هذه المصادر للشرب والزراعة وتربية الماشية.

• بؤر استيطانية جديدة.. واحتكاك متزايد

تتكرر الاعتداءات في القرى القريبة من المستوطنات والطرق الالتفافية والبؤر الاستيطانية الحديثة، خاصة خلال مواسم الزراعة والرعي، وفي صفيه طياسير بمحافظة طوباس، ارتبط تصاعد الاعتداءات بإقامة نقطة استيطانية جديدة بالقرب من التجمع.

وفي دير جرير خلال أكتوبر 2025، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاه السكان ومنازلهم عقب تجمع مستوطنين مسلحين، ما أسفر عن إصابة فلسطيني، وحتى 6 أكتوبر 2025، سُجلت 13 وفاة مرتبطة بعنف المستوطنين، بينها سبع حالات على يد مستوطنين، وخمس على يد القوات الإسرائيلية، وحالة لم يُحدد فيها الجاني، مع التمييز بين الوفيات المرتبطة بعنف المستوطنين وتلك التي نفذها المستوطنون مباشرة.

وتكشف الوقائع عن اتساع أهداف العنف الاستيطاني بعد 7 أكتوبر 2023 فإلى جانب التوسع في البؤر الاستيطانية والطرق الالتفافية، تؤدي الاعتداءات على المحاصيل والمعدات الزراعية ومنع الرعي وتخريب شبكات المياه إلى تقويض مصادر دخل الأسر وتهديد استمرار التجمعات الفلسطينية في أراضيها.