لم تسفر المباحثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب «يشار» المعارض غادي آيزنكوت عن تحقيق تقدم ملموس بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، في ظل استمرار خلافات جوهرية بين الطرفين، رغم وصف الاجتماع بأنه اتسم بالطابع العملي والمهني.

وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن الاجتماع الذي استمر نحو ساعتين انتهى دون التوصل إلى تفاهمات تتيح المضي قدما في تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن فجوات كبيرة لا تزال قائمة بين الجانبين، دون تحديد موعد لعقد جولة جديدة من المفاوضات.

وفي موازاة ذلك، تتواصل المشاورات بين حزب «يشار» وحزب «معا» بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، وسط تحركات سياسية وبرلمانية متسارعة لتحديد فرص تشكيل ائتلاف حكومي جديد.

- ليبرمان يفتح جبهة خلاف داخل معسكر المعارضة

وفي مؤشر على تباين المواقف داخل المعسكر الذي يقوده آيزنكوت، شكك رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيجدور ليبرمان في تأييد بينيت لمبادرة نتنياهو، التي تقضي بتشكيل حكومة تناوب يتولى فيها آيزنكوت رئاسة الوزراء أولا.

وكان بينيت قد وصف عرض نتنياهو بأنه «القرار الصحيح»، مشددا على أن المسئولية تقع على عاتق رئيس الوزراء لإثبات أن مبادرته تعكس نية حقيقية للتوصل إلى اتفاق، وليست مجرد تصريحات سياسية.

ورد ليبرمان على موقف بينيت، في منشور عبر منصة «إكس»، قائلا: «نفتالي، لم تصدقه آنذاك، فلماذا تصدقه الآن؟»، مرفقا المنشور بمقطع مصور يعود إلى مايو 2021، يظهر فيه نتنياهو وهو يعرض على بينيت تولي رئاسة الحكومة أولا ضمن اتفاق للتناوب على المنصب.

- سابقة 2021 تثير الشكوك بشأن عرض نتنياهو

وتعود خلفية هذا الجدل إلى عام 2021، عندما عرض نتنياهو على بينيت تولي رئاسة الوزراء في المرحلة الأولى من حكومة تناوب، قبل انتهاء المهلة الممنوحة له لتشكيل الحكومة.

لكن بينيت رفض العرض آنذاك، متهما نتنياهو بمحاولة تحميل حزب «يمينا»، الذي كان يتزعمه في ذلك الوقت، مسؤولية فشله في تشكيل ائتلاف حكومي.

وبعد انتهاء تكليف نتنياهو دون تشكيل حكومة، كلف الرئيس الإسرائيلي -آنذاك- رؤوفين ريفلين زعيم حزب «يش عتيد» يائير لابيد بالمهمة، قبل أن ينجح الأخير في التوصل إلى اتفاق ائتلافي مع بينيت، تولى بموجبه الأخير رئاسة الوزراء أولا، وفقا لاتفاق تناوب بينهما.

وتلقي هذه السابقة بظلالها على المفاوضات الحالية، في ظل تساؤلات داخل المعسكر المعارض بشأن الضمانات التي يمكن أن يقدمها نتنياهو لتنفيذ اتفاق مماثل مع آيزنكوت.

- استنفار برلماني تحسبا للتصويت على الحكومة

وعلى الصعيد البرلماني، طلب حزب «يشار» من الأحزاب المنضوية في معسكر آيزنكوت، إلى جانب الأحزاب العربية، ضمان الحضور الكامل لأعضاء الكنيست حتى الاثنين المقبل، في خطوة أثارت تكهنات بشأن احتمال عرض حكومة جديدة على البرلمان لنيل الثقة خلال الأيام المقبلة.

ويحتاج أي ائتلاف حكومي إلى تأمين 61 صوتا على الأقل من أصل 120 مقعدا في الكنيست، ما يجعل مواقف الأحزاب العربية والقوى السياسية خارج التحالفات الرئيسية عاملا مؤثرا في حسابات تشكيل الحكومة.

وتأتي هذه التحركات مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل الحكومة في السادس من ديسمبر، وسط استمرار المفاوضات وتباين المواقف بشأن طبيعة الائتلاف المقبل وشروط المشاركة فيه.

وبينما يطرح نتنياهو صيغة تناوب على رئاسة الوزراء، لا تزال الخلافات والثقة المتبادلة تمثلان العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق، في وقت لم تعلن فيه الأطراف عن إحراز تقدم فعلي نحو تشكيل حكومة جديدة.