رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان تسع سفن حربية وأربع سفن رسمية تابعة للصين حول أراضيها، لكنها لم ترصد أي طائرات عسكرية، في الفترة بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد.

وردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

وحتى الآن هذا الشهر، رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان ، طائرات صينية 300 مرة وسفنا 267 مرة. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن الحربية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويحدد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة.