في 29 نوفمبر من كل عام، يتجدد إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، فيما يعيش الفلسطينيون واحدة من أكثر المراحل قسوة ومأساوية في تاريخهم الحديث، وسط مشاهد متواصلة من المعاناة الإنسانية التي تتجاوز حدود الوصف.

فمن قطاع غزة الذي لا يزال يلملم جراحه وسط ركام المدن المدمرة والمتهالكة، ويكابد سكانه مأساة النزوح الطويل وشح مقومات الحياة الأساسية، وبطء وتيرة الإغاثة وإعادة الإعمار، وهناك حيث الإنسان الفلسطيني الذي يواصل معركته اليومية من أجل البقاء والكرامة، إلى الخيام المؤقتة إلى تحولت إلى ملاذ وحيد لمئات الآلاف.

وفي ظل هذه المأساة الإنسانية المفتوحة في غزة والممتدة علي مختلف الأصعدة، تتصاعد في الضفة الغربية والقدس الشرقية حرب موازية لا تقل خطورة يقودها المستوطنون بحماية وتواطؤ من قوات الاحتلال، وتستهدف اقتلاع الإنسان من أرضه، ومصادرة ما تبقى من مساحته للعيش والأمل، لتتحول إلي أداة مركزية ضمن منظومة استيطانية ممنهجة ومتكاملة تستهدف تقويض مقومات البقاء الفلسطيني وفرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة بالقوة.

لذا، تفتح "الشروق" في هذا الملف الخاص نافذة معمقة لتوثيق وتحليل أبعاد هذا التصعيد الممنهج، راصدة كيف تتكامل حلقات الاستهداف الممنهج في الضفة الغربية، وكيف تتقاطع الاعتداءات اليومية للمستوطنين تحت حماية وتواطؤ قوات الاحتلال، لترسم ملامح حرب استنزاف شاملة ضد الأرض والإنسان والهوية، من خلال الموضوعات التالية:

من أشجار الزيتون إلى مصادر المياه.. كيف تغيرت البيئة الزراعية في الضفة الغربية؟

من إحراق المساجد إلى استهداف المصاحف.. تصاعد اعتداءات المستوطنين على دور العبادة الفلسطينية‬

منذ 7 أكتوبر 2023.. كيف تصاعدت هجمات المستوطنين في الضفة الغربية؟

بعد طوفان الأقصى.. كيف توسع الاستيطان الإسرائيلي في أراضي الضفة الغربية؟‬

كيف تحول هدم المنازل إلى أداة لاقتلاع الفلسطينيين من الضفة الغربية؟‬