تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية كأحد أخطر التحديات التي تهدد وجود الفلسطيني على أرضه، حيث تحولت الاعتداءات اليومية على القرى والمزارع والممتلكات إلى سياسة ممنهجة تستهدف اقتلاع السكان وفرض واقع جديد بالقوة.

وهذا ما تستعرضه "الشروق" خلال هذا التقرير في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يحيه العالم الدولي، اليوم، في التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام.

• آلاف الفلسطينيين مجبرون على ترك منازلهم



تكشف بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" خلال الفترة الممتدة من عام 2009 وحتى 22 نوفمبر 2026، عن تصاعد لافت في عمليات هدم ومصادرة المنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية، واتساع نطاق الضغط على الوجود الفلسطيني فيها، وكذلك القدس الشرقية، وما ترتب علي ذلك من تهجير آلاف الفلسطينيين من منازلهم، حيث تعرضت خلال هذه الفترة حوالي 15,388 منشأة للهدم أو المصادرة، ونتج عنها تهجير 24,088 فلسطينيًا.

وامتدت تداعيات الهدم إلى خسارة المنازل والممتلكات، واقتلاع العائلات من أماكن استقرارها وتهديد قدرتها على البقاء في أراضيها في سياق أوسع من الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون، بما فيها اعتداءات المستوطنين.

• قفزة في الهدم والتهجير بعد الحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر



وتكشف المقارنة بين السنوات السابقة والسـنوات اللاحقة للسابع من أكتوبر 2023، وبعد العدوان والحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة تحول واضح في حجم تلك العمليات، حيث شهدت الفترة من 2009 إلى 2022 هدم 9,163 منشأة وتهجير 13,184 شخصًا، بمتوسط سنوي يقارب 655 منشأة و942 نازحًا.

وظلت تلك الأرقام تتحرك ضمن نطاقات متقاربة بشكل نسبي برغم التفاوت بين عام وآخر، مع تسجيل عام 2016 أعلى حصيلة خلال تلك المرحلة، وذلك بهدم 1,094 منشأة وتهجير 1,593 فلسطينيا.

بينما شكل السابع من أكتوبر 2023 نقطة تحول حادة في مسار الهدم والتهجير، حيث ارتفع في ذلك العام عدد المنشآت المهدومة إلى 1,178 منشأة، وأسفر ذلك عن تهجير 2,300 فلسطيني، أي أكثر من ضعف عدد المهجرين في العام السابق.

ولم يكن هذا الارتفاع يحدث بشكل استثنائي أو بشكل عابر، واستمر خلال السنوات التالية بوتيرة أكثر حدة، حيث شهد عام 2024 تسجيل أعلى حصيلة سنوية منذ بدء التوثيق الأممي، بهدم 1,769 منشأة وتهجير 4,265 فلسطينيًا، أي أكثر من أربعة أضعاف عدد الذين تم تهجيرهم في عام 2022.

وفي عام 2025، استمرت العمليات بمعدلات مرتفعة، مع هدم 1,660 منشأة وتهجير 2,113 شخصًا، قبل أن تسجل بيانات عام 2026 وحتى 22 نوفمبر، هدم 1,618 منشأة وتهجير 2,226 فلسطينيًا، رغم أن العام لم يكن قد انتهى بعد.

وباحتساب الفترة الممتدة من عام 2023 وحتى 22 نوفمبر 2026، يصل إجمالي المنشآت التي تعرضت للهدم أو المصادرة إلى 6,225 منشأة، فيما بلغ عدد المهجرين 10,904 أشخاص، بما يعادل نحو 45.3% من إجمالي حالات التهجير المسجلة على مدار الفترة الممتدة منذ عام 2009، كما ارتفع المتوسط السنوي خلال هذه المرحلة إلى نحو 1,556 منشأة مهدومة و2,726 نازحًا، مقارنة بنحو 655 منشأة و942 نازحًا سنويًا قبل أكتوبر 2023.