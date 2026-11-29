قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن المرشد مجتبى خامنئي، أمر بإجراء تعديل جذري في منظومة المخابرات الإيرانية، وذلك بعد أن كشفت الأحداث التي وقعت في السنوات القليلة الماضية عن ثغرات كبيرة في أجهزة الأمن والمخابرات.

وقال قاليباف، اليوم الأحد، في مقطع فيديو نُشر عبر تطبيق «تلجرام» إنه ينبغي للحكومة ألا تتأخر في تعيين وزير دائم بمجرد أن يقر مجلس صيانة الدستور التشريع الخاص بإصلاح وزارة الاستخبارات.

ومجلس صيانة الدستور هو الهيئة الرقابية الدستورية في إيران.

وقُتل إسماعيل خطيب، وزير الاستخبارات الإيراني، في غارة إسرائيلية في 18 مارس من هذا العام، ولم يتم تعيين خليفة له حتى الآن.

وعمل خطيب، رجل الدين والسياسي المحسوب على غلاة المحافظين، في مكتب المرشد السابق علي خامنئي، قبل أن يتولى الوزارة في أغسطس 2021.

وقتل الزعيم الأعلى السابق، والد مجتبى، في غارات أمريكية-إسرائيلية في بداية الحرب.

وتجلى تغلغل المخابرات الإسرائيلية داخل إيران في عمليات منها اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة عام 2020، ومقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس» إسماعيل هنية، في طهران عام 2024.

وانكشف هذا التغلغل بصورة أكبر خلال الحرب التي استمرت 12 يوما في يونيو 2025، عندما ساعد عملاء إسرائيليون داخل إيران في استهداف دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ وقادة عسكريين كبار.

وقال قاليباف، إن البرلمان الإيراني طلب في البداية من الحكومة تقديم مشروع قانون بشأن إعادة هيكلة وزارة الاستخبارات، لكنه تولى المسألة بنفسه بعد حدوث تأخيرات.

ووافق النواب اليوم الأحد، على البنود العامة لمشروع القانون، وبدأوا النظر في بنود تشمل توسيع شروط الأهلية لمنصب وزير الاستخبارات.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الشروط ستشمل مرشحين من غير رجال الدين يحملون درجة الماجستير ولديهم خبرة ودراية في شؤون المخابرات، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مستوى إدارة متوسط أو عال، إلى جانب المرشحين المؤهلين في الاجتهاد، أي الاستدلال الفقهي الإسلامي المستقل.



