أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، نجاح عملية عبور الحفار "PERRO NEGRO4" مقطورًا عبر المجرى الملاحي للقناة، في عملية عبور غير تقليدية استغرقت نحو 20 ساعة، وسط إجراءات ملاحية خاصة، ووصوله إلى ترسانة بورسعيد البحرية، إحدى الترسانات التابعة للهيئة، لإجراء أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة له على الحوض العائم "فخر القناة".

وأضاف أن الطول الكلي للحفار 45 مترًا وعرضه 48 مترًا فيما يبلغ غاطسه 4.88 متر، وخلال رحلة العبور تم زيادة الغاطس إلى 15 مترًا، وهو ما تطلب إعداد ترتيبات ملاحية مسبقة لضمان عبور الوحدة بأعلى معدلات الأمان والسلامة البحرية.

وأوضح ربيع أن عملية عبور الحفار بالمجرى الملاحي للقناة استلزمت اتخاذ ترتيبات خاصة، أبرزها زيادة غاطس الحفار إلى نحو 15 مترًا عبر إنزال أرجل الحفار لخفض ارتفاعه الكلي؛ ليصبح ارتفاع الحفار فوق سطح المياه نحو 64 مترًا، بما يسمح له بالمرور الآمن من أسفل كوبري السلام دون أية معوقات.

وأضاف أن عملية القطر والتوجيه تمت تحت إشراف كامل من مركز مراقبة الملاحة، وبمشاركة عدد من كبار مرشدي الهيئة ونخبة من قباطنة وأطقم القاطرات، إذ تولت القاطرة "عزت عادل" عملية القطر والتوجيه من الأمام.

وتابع: "فيما عملت القاطرة "جلال الديب" كدفة لضمان دقة التحكم في المسار، إلى جانب مصاحبة القاطرة "أمين زيد" لتأمين الوحدة ومرافقتها، قبل أن يُجرى في منطقة البحيرات المرة استبدال القاطرة "جلال الديب" بالقاطرة "عزم 2" للقيام بمهام الدفة، واستبدال القاطرة "أمين زيد" بالقاطرة "نبيل الهلالي" لاستكمال مهام التأمين والمرافقة حتى بورسعيد:.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه فور وصول الحفار إلى ترسانة بورسعيد البحرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بدأت مناورة أخرى للدخول إلى الحوض العائم "فخر القناة"، حمولة 35 ألف طن، بواسطة القاطرات البحرية، ما يعد نتاجًا للتطور الملحوظ الذي يشهده نشاط الإصلاحات الخارجية بترسانة بورسعيد البحرية بعد تشغيل الحوض العائم "فخر القناة" بحمولة 35 ألف طن، بالإضافة إلى تطور سياسات التسويق الخارجي للترسانة.

وبين أنه استلزم استقبال ترسانة بورسعيد البحرية للحفار التنسيق المسبق وإعداد الدراسات الفنية اللازمة لصعوده على الحوض العائم "فخر القناة"، بالتنسيق مع شركة سايبم الإيطالية المالكة للحفار، إحدى أكبر شركات البترول في العالم.

وأكد أن استقبال ترسانة بورسعيد البحرية للحفار لإتمام أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة له على الحوض العائم "فخر القناة" يُعد عملية غير مسبوقة، هي الأولى من نوعها في تاريخ نشاط الإصلاحات الخارجية بالترسانة.

وكشف رئيس الهيئة عما يعكسه ذلك من تحول جذري في قدرات وإمكانيات الترسانات التابعة للهيئة، في ضوء استراتيجية الهيئة الطموحة نحو التحول إلى مركز إقليمي متكامل لإصلاح وصيانة وبناء الوحدات البحرية، وتقديم كل الخدمات اللوجستية، بما يعزز من تنافسية قناة السويس ويكرس مكانتها كشريك استراتيجي لا غنى عنه لحركة التجارة والملاحة العالمية.