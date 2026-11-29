أكد رئيس حزب «يشار!» جادي آيزنكوت، خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، التزامه بشركائه في معسكر التغيير.

وبحسب موقع «I24 NEWS»، داعا آيزنكوت، حزب الليكود وأحزابًا أخرى إلى الانضمام لاحقًا إلى الحكومة، وفقًا للمبادئ والخطوط الأساسية التي يطرحها لتشكيلها.

وأصدر نتنياهو وآيزنكوت بيانًا مشتركًا عقب اجتماعهما، الذي بدأ بإحاطة أمنية، قبل الانتقال إلى مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأشار البيان إلى أن المباحثات جرت «في أجواء عملية، في إطار محاولة من الطرفين لتقريب وجهات النظر وردم الفجوات الكبيرة القائمة بينهما».

وفي أعقاب الاجتماع، قالت أوساط نتنياهو إن المفاوضات لم تحقق تقدمًا، منوهة أن مواقف آيزنكوت تشير إلى عدم رغبته في تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأضافت، في بيان، أن آيزنكوت تمسك بموقفه رغم تراجع نتنياهو عن اشتراط توليه المركز الثاني في اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة.

واتهمته بإلغاء اجتماع المفاوضات والتركيز على تشكيل حكومة تضم جهات وصفتها بأنها «مؤيدة للإرهاب»، مختتمة بيانها بالدعوة إلى «مراجعة فورية للموقف».