من مصادرة الأراضي بقرارات عسكرية، إلى تخصيص مساحات للرعي وتوسيع الطرق وإقامة البؤر الاستيطانية، تتعدد الوسائل الإسرائيلية للسيطرة على أراضي الضفة الغربية، وتتقاطع نتائجها عند تقليص المساحة المتاحة للفلسطينيين، وخلال 3 أشهر فقط من عام 2025، شملت أوامر الاستيلاء العسكري أكثر من 23 ألف دونم في محافظتي قلقيلية ونابلس، في مؤشر على اتساع نطاق هذه الإجراءات بعد 7 أكتوبر 2023.

وتكشف بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية OCHA أن السيطرة على الأرض لا ترتبط بقرارات الاستيلاء وحدها، بل تمتد إلى إجراءات تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، وتحد من استخدامها للزراعة والرعي، وتضغط على التجمعات السكانية وسبل بقائها.

• كيف قفزت أوامر الاستيلاء إلى 23 ألف دونم؟

بين مايو وسبتمبر 2025، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر استيلاء عسكري شملت أكثر من 23,100 دونم من الأراضي الفلسطينية في قلقيلية ونابلس. وتوزعت المساحات على 14,917 دونمًا في مايو، و7,737 دونمًا في يوليو، و456 دونمًا في سبتمبر، وفق بيانات OCHA.

وبرزت البؤرة الاستيطانية «جيلعاد فارم» في محيط هذه الإجراءات، إذ شملت الأوامر أراضي قرى فرعتا وتل وإماتين، ثم امتدت إلى جينصافوط، حيث صدر أمر بالاستيلاء على 16 دونمًا إضافيًا في أغسطس، بما يقيد وصول نحو 65 مزارعًا إلى أراضيهم.

• هل بدأت السيطرة على الأرض بعد الحرب؟

رغم تصاعد أوامر الاستيلاء بعد 7 أكتوبر 2023، فإن تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم سياسة قديمة؛ فبحسب OCHA، كانت الأراضي الفلسطينية الخاصة الواقعة على أطراف 56 مستوطنة إسرائيلية تمثل نحو ثلث المساحة المحيطة بها، ويحتاج أصحابها إلى تنسيق مسبق مع الجيش الإسرائيلي للوصول إليها في فترات محددة مرتين سنويًا، ما يحد من قدرتهم على استغلالها زراعيًا.

• هل أصبح الرعي أداة جديدة للسيطرة؟

لم تقتصر الإجراءات على الاستيلاء العسكري، ففي فبراير 2025 أعلنت الإدارة المدنية الإسرائيلية نيتها تخصيص 16,121 دونمًا من أراضي الضفة الغربية لأغراض الرعي، في مناطق بالأغوار وسلفيت وشرق رام الله، بينها أراضٍ تقطنها تجمعات بدوية ورعوية فلسطينية.

وحذرت تقارير أممية من أن هذه التخصيصات قد تتيح توسيع رعي المستوطنين داخل أراضي التجمعات أو بالقرب منها، بما يزيد القيود على السكان ويهدد مصادر رزقهم. وأشارت التقارير إلى أن بعض الأوامر المرتبطة بالتخصيص تعود إلى سنوات سابقة، بينها أمر صدر عام 1983.

• كيف تعزل الطرق والحواجز الأراضي الفلسطينية؟

في رام الله، اتخذت السيطرة شكلًا آخر عبر توسيع الطرق وإقامة الحواجز. ففي فبراير 2024، صدرت أوامر بالاستيلاء على نحو 30 دونمًا من أراضي سنجل وترمسعيا لإقامة حاجز على امتداد الطريق 60، وهو ما يهدد، وفق بلدية سنجل، بعزل نحو 8,000 دونم من الأراضي الزراعية والتأثير على 13 منزلًا.

وفي أبريل 2025، صدرت أوامر أخرى بالاستيلاء على أكثر من 200 دونم لتوسيع جزء من الطريق نفسه، يمتد من محيط مخماس شمال شرق القدس حتى تقاطع عيون الحرامية في محافظة رام الله.

• ماذا يحدث في القدس الشرقية؟

امتدت الإجراءات إلى القدس الشرقية، حيث استولت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، برفقة مستوطنين يُعتقد بارتباطهم بمنظمة «عير دافيد» الاستيطانية، على قطعة أرض تبلغ نحو دونم واحد في منطقة وادي الحلوة ببلدة سلوان، خلال فبراير 2025، في سياق التوسع الاستيطاني بمحيط البلدة القديمة والضغوط على الوجود الفلسطيني في الأحياء المحيطة بها.

• هل تنتهي السيطرة عند فقدان الأرض؟

لا يقتصر أثر هذه الإجراءات على حرمان الفلسطينيين من استخدام أراضيهم، بل يمتد إلى تهديد بقاء التجمعات البدوية والرعوية التي تعتمد على الأراضي المفتوحة في الزراعة والرعي- ووفقًا لـOCHA- نزحت 558 أسرة فلسطينية تضم 3,055 شخصًا، بينهم 1,529 طفلًا، من التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، مستشهدة أساسًا باعتداءات المستوطنين وقيود الوصول إلى الأراضي.

وحذرت الأمم المتحدة من أن تخصيص مساحات جديدة للرعي وإقامة البؤر الاستيطانية يزيدان خطر التهجير القسري، خصوصًا في المجتمعات البدوية والرعوية.

وتتعدد الوسائل التي تقيد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وتحد من استغلالها للسيطرة عليها، وبينما تنتزع بعض الإجراءات مساحات من الملكية الفلسطينية أو تقيد استخدامها، تجعل الإجراءات الأخرى استمرار الزراعة والرعي والحياة في التجمعات السكانية أكثر صعوبة.