أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن طواقم المفاوضات التابعة لحزبي «معًا» و«يشار» تبحث، اليوم الأحد، صيغة جديدة لقانون التجنيد، في ظل اقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق ائتلافي لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وبحسب القناة، فإن قانون التجنيد يشكل الخلاف الرئيسي، وربما الوحيد، المتبقي بين الجانبين قبل توقيع الاتفاق الائتلافي، وذلك عقب تعثر استمرار المفاوضات بين حزب «يشار» وحزب الليكود، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وجاءت هذه التطورات بعدما أعلن رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت عدم عقد لقاء إضافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب اجتماع استمر نحو ساعتين في مقر وزارة الجيش بتل أبيب، ما أدى أيضا إلى إلغاء الاجتماع المقرر بين طواقم التفاوض التابعة للطرفين.

وكان نتنياهو قد أعلن، مساء أمس، استعداده للتنازل عن أولوية رئاسة الحكومة ضمن اتفاق التناوب، في محاولة لمنع تشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية.

وتأتي هذه التحركات السياسية قبل نحو أسبوع واحد من انتهاء المهلة الممنوحة لآيزنكوت من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لتشكيل الحكومة، والمقرر انتهاؤها في السادس من ديسمبر المقبل.

وأشارت القناة إلى أن حزب «يشار» وقع حتى الآن اتفاقات ائتلافية مع حزبي «إسرائيل بيتنا» و«الديمقراطيين»، في وقت تتواصل فيه المشاورات بشأن استكمال تشكيل الحكومة.