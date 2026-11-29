جدّد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج مبادرته لإجراء حوار بين النيابة العامة ومحامي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، برعاية ديوان الرئاسة، بهدف بحث إمكانية التوصل إلى تسوية تنهي محاكمته، وذلك بالتزامن مع المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وبحسب تقرير لموقع «I24 NEWS»، أعلن محامو نتنياهو، الذين لم يستجيبوا للمبادرة السابقة، موافقتهم هذه المرة على المشاركة في اللقاء.

وقال المحامون عميت حداد وإسرائيل فولنرمان ونوعا ميلشتاين إن ملاحظات القضاة خلال الجلسة الأخيرة تؤكد ضرورة إنهاء المحاكمة في أقرب وقت ممكن، معلنين استعدادهم لحضور الاجتماع في ديوان الرئاسة.

من جانبه، أكد ديوان الرئاسة ثقة هرتسوج بالقضاة الإسرائيليين، مشيرًا إلى أهمية أخذ ملاحظات هيئة المحكمة التي تنظر في ملفات نتنياهو بعين الاعتبار. وأوضح أن الرئيس يقترح إجراء حوار جدي ومعمق، في أجواء من الانفتاح والاستعداد للتوصل إلى تفاهمات.

وأشار الديوان إلى أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وافقت على المبادرة قبل عدة أشهر، وجددت استعدادها للمشاركة في الحوار خلال جلسة المحكمة التي عُقدت الأربعاء الماضي.

وتأتي هذه التطورات بعدما استند نتنياهو إلى ملاحظات القضاة خلال تصريح أدلى به مساء السبت، معتبرًا أنها تزيل مبررات رفض تشكيل حكومة وحدة وطنية معه. وقد ينعكس ذلك على مواقف المؤيدين للشراكة معه داخل معسكر التغيير، غير أن المعارضين لتشكيل حكومة وحدة في المعسكر يؤكدون أن تحفظاتهم تتعلق أيضًا بمسئولية الحكومة عن إخفاقات السابع من أكتوبر، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، والتغييرات في الجهاز القضائي.

ملاحظات القضاة بشأن ملفات نتنياهو

وخلال جلسة استثنائية عُقدت الأربعاء الماضي، بمشاركة المستشارة القضائية للحكومة والنائب العام، أوصى القضاة النيابة بدراسة إسقاط التهم الموجهة إلى نتنياهو في الملف 4000، وأبدوا شكوكًا بشأن وجود مخالفة جنائية في الملف 2000، كما أشاروا إلى إمكانية المضي نحو إنهاء الإجراءات في الملف 1000.

وأبدت بهاراف ميارا استعدادها لدراسة ملاحظات القضاة، لكنها شددت على ضرورة انتهاء المحاكمة بقرار قضائي أو بتسوية تعكس الأفعال والمخالفات المنسوبة إلى نتنياهو.

ومن المتوقع أن يعقد مسئولون في وزارة العدل مشاورات لتحديد كيفية التعامل مع توصيات القضاة والضغوط التي مارسها هؤلاء على المستشارة القضائية لدفعها إلى بحث تسوية تنهي المحاكمة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت النيابة ستتراجع عن بعض الملفات أم ستواصل إجراءات المحاكمة حتى صدور حكم، مع احتمال تقديم استئناف إلى المحكمة العليا في حال تبرئة نتنياهو.

مبادرة سابقة وطلب عفو

وتعود المبادرة الرئاسية إلى نهاية أبريل الماضي، حين تواصلت المستشارة القانونية لديوان الرئاسة، ميخال تسوك، مع بهاراف ميارا والنائب العام عميت إيسمان ومحامي نتنياهو، في محاولة للتوصل إلى حل توافقي قبل اضطرار هرتسوج إلى البت في طلب العفو الذي قدمه رئيس الوزراء في نهاية نوفمبر من العام الماضي.

وفي مطلع مايو، وافقت المستشارة القضائية والنائب العام على إجراء حوار، شريطة ألا يكون مشروطًا مسبقًا أو يؤدي إلى تأخير المحاكمة، لكنهما لم يلتزما حينها بعقده داخل ديوان الرئاسة، فيما لم يُبدِ محامو نتنياهو استعدادًا للتوصل إلى اتفاق تسوية.

ولا يزال مصير طلب العفو الذي تقدم به نتنياهو غير واضح، في ظل عدم الإعلان عما إذا كان سيُطرح خلال المباحثات المرتقبة.

وتُعد مسألة «الوصمة الأخلاقية» من القضايا المطروحة في حال التوصل إلى تسوية تتضمن إدانة نتنياهو وفرض هذه الوصمة عليه، إذ قد تترتب عليها تداعيات تتعلق باستمراره في منصب رئاسة الحكومة. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هذه المسألة قد نوقشت خلال الاتصالات بين حزب «يشار!» والليكود بشأن تشكيل حكومة الوحدة.