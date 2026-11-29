شهدت منطقة كوم أمبو في محافظة أسوان واقعة مأساوية، بعدما لقي تلميذ بالصف الأول الابتدائي بمدرسة مخيمير الابتدائية مصرعه، إثر مشاجرة بدأت بخلاف بين تلاميذ داخل المدرسة، وانتهت بإطلاق نار أسفر عن مقتله وإصابة والده.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كوم أمبو، برئاسة العقيد حسام حسين، بلاغًا بنشوب مشاجرة أمام مدرسة مخيمير الابتدائية، أسفرت عن مصرع طفل يبلغ من العمر 7 سنوات وإصابة والده.

وانتقلت قوة من المباحث برئاسة المقدم أحمد رمزي إلى موقع الواقعة، وتمكنت من السيطرة على الموقف واحتواء تداعيات المشاجرة.

وكشفت التحريات الأولية عن نشوب مشادة بين عدد من التلاميذ داخل المدرسة، وعقب انتهاء اليوم الدراسي، تواصل أطراف المشاجرة مع أسرهم، التي حضرت إلى محيط المدرسة، لتتطور الأحداث إلى مشاجرة دامية شهدت إطلاق أعيرة نارية.

وأسفرت الواقعة عن وفاة التلميذ محمد إسماعيل، بالصف الأول الابتدائي، وإصابة والده، ونقل جثمان الطفل إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، والأب المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي تحرك أمني، كثفت مباحث كوم أمبو جهودها، وتمكنت من ضبط المتهم بإطلاق النار، والمتسبب في وفاة الطفل وإصابة والده، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.