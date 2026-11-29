إيراولا ينتقد تسرع لاعبي ليفربول بعد التعادل مع إيفرتون في ديربي الميرسيسايد

عبّر الإسباني أندوني إيراولا، المدير الفني لفريق ليفربول، عن استيائه الشديد من إهدار نقطتين ثمينتين عقب سقوط فريقه في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد الذي احتضنه ملعب «هيل ديكنسون» اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدّم «الريدز» في النتيجة مبكراً عند الدقيقة الخامسة بتسديدة للمجري دومينيك سوبوسلاي، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 25 بالنيران الصديقة، إثر هدف عكسي سجله الهولندي جيريمي فريمبونج بالخطأ في مرماه.

وأهدر لاعبو ليفربول سلسلة من الفرص المحققة على مدار شوطي اللقاء، ليتعثر الفريق في تحقيق انتصاره الرابع توالياً في الديربي على حساب كتيبة المدرب ديفيد مويس.

وأكد إيراولا في تصريحاته عقب اللقاء أن الخروج بنقطة واحدة لا يرضي طموحات الفريق في ظل السيطرة وصناعة العدد الأكبر من الفرص، موضحاً أن التسرع والرعونة في التعامل مع الكرة وغياب الدقة في التمرير واللمسة الأخيرة داخل منطقة الجزاء كانت أسباباً رئيسية في ضياع الفوز، فضلاً عن افتقاد اللاعبين للحيوية والجاهزية البدنية الكاملة.

واختتم مدرب ليفربول حديثه بالإشارة إلى سوء الطالع والفرص الضائعة، لافتاً إلى أن المهاجم ألكسندر إيزاك أهدر فرصة محققة للتسجيل كانت كفيلة بحسم اللقاء، قبل أن يُعاقَب الفريق بالهدف العكسي الذي منح إيفرتون نقطة التعادل.