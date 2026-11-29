قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن كل طرق مصر شهدت طفرة كبيرة من التطوير سواء في الأطوال أو تقاطعاتها، مشيرًا إلى أن الحوادث تقع لأسباب متعددة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استثنائي، مساء الأحد، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، لإعلان الإجراءات المتخذة للحد من حوادث الطرق.

وأشار إلى أن الوزارة قررت تحديد النقاط السوداء التي يتكرر فيها وقوع الحوادث على الطرق، للتقليل من وقوعها مستقبلًا.

ولفت إلى تشكيل لجنة بمشاركة الوزارة والجهات المعنية، بقرار من رئيس الوزراء، وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفع النقاط السوداء.

وأوضح أن تكرار الحادث في منطقة ما يؤدي إلى اعتبارها «نقطة سوداء»، مؤكدًا أن هذه النقاط لا تشهد عيوبًا جوهرية في الطرق، وإنما قصور في أعمال الإضاءة والعلامات المرورية.