قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تدرس إنشاء حارة منفصلة للنقل على الطريق الدائري بعد انتهاء تطويره بالكامل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استثنائي، مساء الأحد، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، لإعلان الإجراءات المتخذة للحد من حوادث الطرق.

وأشار إلى أن التخطيط للمشروع القومي للطرق بدأ عام 2014، لافتًا إلى أن بعض الطرق المخصصة للنقل الثقيل أُنشئت بالخرسانة لتحمل الحمولات الزائدة، ومن أبرزها، طريق مصر–الإسكندرية الصحراوي، وطريق وادي النطرون–العلمين، وطريق القاهرة–السويس الصحراوي، وطريق السخن..

ونوه أن فصل حركة النقل داخل المدن يواجه صعوبات فنية، حتى على الطرق الرئيسية، مشيرًا إلى أن الطريق الدائري له طبيعة خاصة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تحويله إلى طريق سريع من خلال زيادة عدد حاراته إلى 8 حارات، إلى جانب إنشاء حارتي خدمة أسفل الطريق.

وذكر أن المرحلة الثالثة من التطوير ستؤدي إلى استكمال تطوير الطريق، ليضم 8 أو 10 حارات رئيسية، بالإضافة إلى حارتي الخدمة.

وأشار إلى أن الطريق الخدمي أسفل الدائري سيُخصص لتنظيم حركة الميكروباص، مع توفير مناطق انتظار لسيارات الميكروباص والملاكي.

وأكد الوزير أن الوزارة تدرس تخصيص حارة مستقلة للنقل الثقيل، ولا سيما الشاحنات التي تنقل السلع التموينية والمواد البترولية، بما يسمح بتنظيم حركتها خلال ساعات النهار.