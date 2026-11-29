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تعادل سيمبا التنزاني على ملعبه ووسط جماهيره مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بنتيجة 2-2، اليوم الأحد، في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا.

أنهى الفريق التنزاني الشوط الأول متقدما بهدفي ليباسي جايي وأنتوني ريتشارد مليجو في الدقيقتين 10 و42.

وأدرك الضيوف التعادل بثنائية في الشوط الثاني، سجلها تشيبانج موريمي وسيمفوي سيليب في الدقيقتين 53 و63، ليحصل كل فريق على نقطة.

وبعيدا عن الأهداف الأربعة، فقد انتشر مقطع فيديو قبل المباراة لمسؤول في أورلاندو بايرتس، وهو يقوم برش مياه على القائمين والعارضة، ليثير التكهنات بشأن لجوئه للسحر.

وذكرت تقارير تنزانية أن النادي الجنوب أفريقي لجأ لأعشاب سحرية، وأن سيمبا بصدد تقديم شكوى ضده لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

بهذه النتيجة يعتلي نهضة بركان المغربي صدارة المجموعة مستفيدا من فوزه العريض على كولومب سبورتيف الكاميروني بنتيجة 4-1، أمس السبت.