قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الطرق الداخلية في المدن، ومنها الطريق الدائري، تضاء بنسبة 100%.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استثنائي، مساء الأحد، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، لإعلان الإجراءات المتخذة للحد من حوادث الطرق.

وأشار إلى أن الطريق الدائري كان مضاء أثناء حادث الحريق بنسبة 100%، لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر تعليمات قبل الحادث بنحو 3 أسابيع للتأكد من إنارة الدائري بالكامل.

ونوه أن «الطرق الرئيسية خارج المدن - كما في كل دول العالم - لا تتم إنارتها، بل تعتمد على العواكس الجانبية والتخطيط السطحي والإرشادات المرورية».

وأعلن الوزير، أن الوزارة تدرس إضاءة الأجزاء الواقعة من الطرق الرئيسية داخل المدن، نظرًا لخصوصية بعض الأماكن.

ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على إنارة المناطق المهمة على الطرق الرئيسية، ومنها: مداخل المدن، وأماكن عبور المشاة، حتى لا تكون الإضاءة سببًا في الحوادث.