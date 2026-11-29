طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «بيت بابا 2» البرومو الرسمي للمسلسل والذي تصدر اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب طرحه عبر الصفحات الرسمية للشركة المنتجة للعمل، وذلك استعدادًا لانطلاق الموسم الثاني يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأتي الموسم الجديد بعد النجاح الجماهيري الذي حققه الجزء الأول، والذي استطاع جذب اهتمام الجمهور من خلال تقديم كوميديا اجتماعية عائلية تناقش العلاقات الأسرية والخلافات بين الآباء والأبناء في إطار خفيف يجمع بين الضحك والمواقف الإنسانية.

ويستكمل الجزء الثاني أحداث الموسم الأول، الذي انتهى بمغادرة الأبناء وزوجة الأب المنزل، بسبب قسوة الأب ومحاولاته فرض سيطرته على أفراد الأسرة، لتبدأ الأحداث الجديدة مع محاولات الأب استعادة أبنائه وإعادة لمّ شمل العائلة من جديد، بعد تفكك الأسرة نتيجة الخلافات المتراكمة بينهم.

وتشهد الأحداث ظهور شقيق أسعد، لتتشابك حكايته مع أفراد العائلة، وتدخل الشخصيات في مواقف ومفارقات اجتماعية وكوميدية جديدة، تحمل العديد من المفاجآت للجمهور.

ويشارك في بطولة الموسم الثاني النجم محمد محمود، ومحمد أنور، وانتصار، ومريم الجندي، وسامي مغاوري، ورانيا محمود ياسين، صلاح عبدالله وسامي مغاوري وهلا السعيد، وسليم الترك، وأحمد عبد الحميد، وعبد الرحمن حسن، ونادين خالد، وجان رامز، وكريم سامي مغاوري، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

يذكر أن المسلسل من تأليف أمين جمال، وسيناريو وحوار شريف يسري ومحمد السوري ومحمد فتحي عبد المقصود، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

ويترقب الجمهور عودة عائلة «بيت بابا» في موسم جديد، لاستكمال الحكايات والمواقف التي ارتبط بها المشاهدون في الجزء الأول، وسط رهانات على تقديم كوميديا عائلية تجمع بين الترفيه والرسائل الاجتماعية والإنسانية.