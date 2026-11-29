لمح الألماني مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ ، لإمكانية اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، في نهاية الموسم الحالي.

وعانى نوير صاحب الـ40 عامًا، ​من إصابات عديدة خلال الموسم الحالي، إذ تعرض لتمزق ​جزئي في الوتر هذا الشهر وسط تزايد ⁠الانتقادات حول مستواه.

ووفقًا لشبكة «سكاي سبورتس ألمانيا»، قال ​نوير في مؤتمر جماهيري: «أعتقد أن مسيرتي لن تستمر بعد الصيف.. أحاول ​الآن الاستمتاع بالوقت المتبقي».

وينتهي عقد نوير مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي، وبالتحديد في يونيو 2027، بعد 16 عامًا قضاها مع النادي البافاري، منذ انضمامه في 2011.

وكان نوير اعتزل اللعب الدولي ‌في ⁠أغسطس 2024، بعدما ساهم في فوز ألمانيا بكأس العالم 2014 في البرازيل، وهي البطولة التي حصل خلالها على جائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس ​مرمى، قبل أن يتراجع ​عن هذا ⁠القرار ليشارك في كأس العالم الصيف الماضي، ويظهر للمرة الخامسة تواليا في ​النهائيات.