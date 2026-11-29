سجل المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي، الهدف الثاني للفريق الأحمر في شباك أول أغسطس الأنجولي، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء هدف بن شرقي في الدقيقة 32، بعدما استقبل كرة عرضية من الجانب الأيسر، ليحولها بنجاح إلى داخل الشباك، معززًا تقدم الأهلي، بعدما افتتح محمود صلاح التسجيل في الدقيقة 15.

ورفع بن شرقي رصيده إلى 4 أهداف بقميص الأهلي خلال الموسم الجاري، بعدما خاض 13 مباراة بإجمالي 828 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف قبل مواجهة أول أغسطس، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وبشكل عام، وصل النجم المغربي إلى هدفه رقم 13 مع الأهلي في مختلف المسابقات، خلال 66 مباراة شارك فيها بإجمالي 3999 دقيقة، إلى جانب صناعة 15 هدفًا.