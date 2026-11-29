أجلت محكمة مدني القاهرة الجديدة، دعوى التعويض المقامة من مالك معرض سيارات ضد عدي الدباغ، لاعب نادي الزمالك، والتي يطالب فيها بتعويض عن الأضرار التي لحقت بسيارة استأجرها اللاعب من المعرض، لجلسة 10 يناير المقبل، للاستجواب.

وأوضح أحمد عامر، مالك السيارة، في تصريحات لـ"الشروق"، أن اللاعب دفع 700 ألف جنيه فقط، بينما يتجاوز سعر السيارة 2 مليون جنيه، مؤكدًا أن السيارة لم تعد تصلح للإصلاح "توتال لوس".

وكان مالك معرض السيارة أقام الدعوى المدنية ضد اللاعب بعد تعرض اللاعب لحادث تصادم أثناء توجهه إلى الساحل الشمالي في شهر يوليو الماضي، ما أسفر عن تهشم السيارة بالكامل.