أعلن حاكم ولاية كولورادو، جاريد بوليس، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي أنه سجّل أطفاله في "حسابات ترامب"، التي أُطلقت في وقت سابق من العام الجاري، وتزداد شعبيتها بين الأمريكيين تدريجيا.

وكتب بوليس في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فتحنا حسابات ترامب لأطفالنا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وينبغي لكم أن تفعلوا الشيء نفسه. لا يهم إن كنتم تحبون الرئيس ترامب أو إيلون ماسك (الذي تبرع بسهمين لكل طفل)، فالأمر منطقي تماما إذا كنتم تهتمون بمستقبل أطفالكم، إذ إنهم يحصلون على 250 دولارا على الأقل مجانا"، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأُطلق البرنامج في وقت سابق من العام الجاري بموجب قانون دخل حيز التنفيذ في يوليو 2025، ويتيح للآباء المساهمة في حسابات استثمارية تتمتع بمزايا ضريبية لأطفالهم الأمريكيين المولودين خلال الولاية الرئاسية الثانية لترامب، في الفترة من 1 يناير 2025 إلى 31 ديسمبر 2028.

ويحق للأطفال الذين لديهم حسابات "ترامب" الحصول على مساهمة لمرة واحدة بقيمة 1000 دولار من الحكومة الفيدرالية.

وتابع بوليس: "نعلم جميعا أن الرئيس يحب إطلاق اسمه على الأشياء، وفي هذه الحالة أطلق اسمه على فكرة جيدة جدًا، وهي حساب ادخار لجميع الأطفال في أمريكا. ويمكن تحويل أمواله لاحقا إلى حساب تقاعد، أو سحبها عند بلوغ الطفل 18 عاما، مع فرض غرامة بنسبة 10%".

وأضاف أنه عندما يبلغ الأطفال أصحاب هذه الحسابات السن التي تتيح لهم الحصول على رصيدها، فمن المرجح أن يُعاد تسميتها بشيء آخر على أي حال، داعيا إلى عدم السماح للاسم بأن يكون عائقا أمام فتح الحساب.

وأشار بوليس إلى تعهد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، مؤخرا بالتبرع بسهم من أسهم شركة الفضاء لكل طفل أمريكي لديه "حساب ترامب" نشط.

وقال حاكم كولورادو: "أعلم أن كثيرين لا يحبون إيلون ماسك. وإذا كنتم لا تحبونه، ألا ترغبون في أخذ سهم من شركته منه بدلا من أن يظل هو مالكا له؟ على الأقل، هو يفعل شيئا جيدا بجزء من أمواله".

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، ساهم أكثر من 3 ملايين شخص في "حسابات ترامب" الفردية منذ إطلاق البرنامج، وبلغ إجمالي المساهمات فيها أكثر من مليار دولار.