قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات الشعبي "إسلام سنوفا" على حكم سجنه 10 سنوات في اتهامه بحيازة مواد مخدرة "حشيش" داخل سيارة جيب شيروكي ببولاق أبو العلا، وقضت مجددًا بتخفيف العقوبة إلى السجن 5 سنوات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات في اتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 7681 لسنة 2025 جنايات بولاق أبو العلا، والمقيدة برقم 1409 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، للمتهمين "إسلام.م" سمسار عقارات (المطرب الشعبي إسلام سنوفا)، و"محمد.س"، و"محمود.أ"، تهمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

وكشفت التحقيقات، عن أقوال شاهد الإثبات، ضابط الواقعة، أمام جهات التحقيق، إذ أكد أنه وردت إليه معلومات تفيد بحيازة المتهم الأول لمواد مخدرة، فانتقل إلى مكانه، حيث شاهده يضع جوهر الحشيش داخل سيارة، ثم حضر المتهم الثاني واستقلا السيارة سويًا.

وأضاف الشاهد، أنه باستيقاف المتهمين وتفتيش السيارة، عُثر على 20 قطعة بنية اللون من جوهر الحشيش المخدر، وأقر المتهم الأول بحيازته وحصوله على المواد المخدرة من المتهم الثالث الهارب.

وثبت بتقرير المعمل الكيميائي، أن المضبوطات عبارة عن 20 قطعة بنية اللون من جوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون مكافحة المخدرات، بوزن 1960 جرامًا، بالإضافة إلى كمية أخرى بوزن 48.90 جرام.