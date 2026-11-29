كشف عمر الساعي، لاعب وسط النادي الأهلي، الفارق بين سامي قمصان، المدير الفني الحالي للفريق، والمدرب الراحل، المغربي الحسين عموتة.

وفاز الأهلي على نظيره أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عمر الساعي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الأهلي»: «أبارك للجماهير وأعتذر لهم، ونريد تواجدهم ودعمهم خلال الفترة المقبلة، وإن شاء الله نكون أفضل، وأحلم بتحقيق أكثر من بطولة في الموسم الحالي واللعب لمنتخب مصر»

وأضاف: «كابتن سامي تكلم معنا بشكل جماعي أننا يجب أن ندافع بشكل قوي ونهاجم بشكل قوي وجماعي، ونكون قريبين من بعض في الملعب، وتدربنا على هذا الأمر كثيرًا في الأيام الأخيرة واستطعنا تطبيقه في أرض الملعب خلال مباراة اليوم».

وتابع: «الأمر لم يختلف كثيرًا بالنسبة لي من حيث التكليفات والمهام فالأمور واحدة، ولكن هناك تعليمات إضافية ومهام إضافية والحمد لله استطعت تنفيذها والقادم أفضل بإذن الله».

وأوضح: «التألق في الفترة الأخيرة نتيجة مجهود الفريق ككل وليس مجهودي وحدي، والحمد لله لن نقف على هذا الأمر وسنقدم الأفضل في الفترة المقبلة».

واختتم لاعب وسط الأهلي: «أهم حاجة أريد تقديم خالص العزاء لأسر ضحايا الوراق، وربنا يصبرهم بإذن الله».