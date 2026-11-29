تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بكسر الحصار المفروض على مدينة تعز (جنوب غربي البلاد)، والمضي قدمًا في عملية "فجر اليمن" بمراحلها المدروسة، حتى إنهاء انقلاب جماعة الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة في صنعاء.

وقال العليمي، في خطاب للشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ59 لعيد الاستقلال، إن فك الحصار عن تعز وفتح الطريق الرابط بينها وبين محافظتي لحج وعدن جنوبي البلاد، وعودة النازحين إلى ديارهم، "واجب في أعناقنا"، مؤكدًا أن هذا الواجب سيتحول إلى واقع على الأرض، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف أن القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، قادرة على استعادة المبادرة وكسر الحصار، مشددًا على أن الأولوية تتمثل في المضي قدمًا بعملية "فجر اليمن"، حتى إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

وأشار العليمي إلى أن جماعة الحوثي سيطرت على مناطق في ريف تعز وقطعت الطريق أمام السكان إلى عدن، وضيّقت عليهم سبل الحصول على المياه والغذاء والدواء، لافتًا إلى أن التصعيد المستمر منذ ثلاثة أشهر لم ينجح في كسر صمود المدينة وأبنائها.

وتقع مدينة تعز، مركز المحافظة، تحت سيطرة القوات الحكومية اليمنية، فيما تسيطر جماعة الحوثي على مناطق واسعة من المحافظة.

والأحد، أعلن محور تعز العسكري التابع للجيش اليمني أن "الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة استهدف مواقع تمركز مليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة الأقروض بمديرية المسراخ، جنوب تعز"، دون التطرق إلى نتائج الاستهداف.

وتكمن أهمية جبهة الأقروض في موقعها الاستراتيجي القريب من البوابة الجنوبية لمحافظة تعز، إذ إن السيطرة عليها تتيح التقدم باتجاه جبل صبر، أحد أهم جبال اليمن والمطل على مساحة واسعة من مدينة تعز، ما يمنحها ميزة عسكرية في التأثير على الوضع الميداني وتأمين المناطق الجنوبية والشرقية من المدينة.

وفي سياق متصل، أقر العليمي بـ"حدوث تراجعات وإعادة تموضع لبعض الوحدات العسكرية في عدد من المواقع"، دون أن يحددها.

وأكد أن "قيادة الدولة تتحمل مسؤولية معالجة الأخطاء والاختلالات، وأنها راجعت القرارات واتخذت إجراءات للتصحيح ومحاسبة المقصرين".

وأشار إلى أن تعز ستظل "مهدًا للتغيير، ورمزًا للصمود، وحصنًا منيعًا للنظام الجمهوري".

ودعا أبناء المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفي مقدمتهم مشايخ القبائل والوجهاء، إلى عدم الدفع بأبنائهم نحو جبهات القتال، متهمًا إيران بـ"تأجيج الحرب عبر إرسال الأسلحة والخبراء إلى اليمن".

وطالب العليمي المجتمع الدولي بمنع تدفق السلاح إلى الجماعة وملاحقة الجهات الممولة لها.

كما حث المجتمع الدولي على اتخاذ موقف موحد لفتح الطرق والإفراج الفوري عن المختطفين، وعدم تقديم أي حوافز للحوثيين، محذرًا من أن تقديم تنازلات للجماعة قد يعرّض مزيدًا من المدنيين للاختطاف مستقبلًا.

ومنذ يوليو الماضي، تجدد التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، خصوصًا في محافظات تعز ولحج ومأرب، منهياً حالة الهدوء النسبي التي شهدتها البلاد منذ أبريل 2022.