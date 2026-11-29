سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، رفع حالة الاستنفار القصوى استعدادا لمنخفض جوي مرتقب خلال الساعت المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي في بيان، مساء اليوم الأحد: "نعلن رفع حالة الاستنفار القصوى استنادا لبيان لجنة طوارئ الشتاء".

وفند المكتب أكاذيب الاحتلال ومحاولاته تضليل الرأي العام بشأن إدخال مستلزمات الإيواء والشتا"، وحذّر من التداعيات الكارثية للمنخفض الجوي القوي والكتلة الهوائية الباردة والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن التحديثات الجوية تشير إلى أن تأثيرات هذه الحالة ستبدأ تدريجيًّا مع مساء الأحد، على أن تتعمق بشكل خطير اعتبارًا من الأربعاء المقبل.

وتابع: "نضع أمام العالم والأمم المتحدة الأرقام الحقيقية والدقيقة لإجمالي المساعدات التي دخلت للمؤسسات العاملة في قطاع غزة منذ الأول من نوفمبر 2026 وحتى اليوم".

وبحسب المكتب الإعلامي، لم يدخل سوى 93 شاحنة خيام بإجمالي 10.137 خيمة فقط، و66 شاحنة أغطية وأفرشة، و56 شاحنة ملابس شتوية، و42 شاحنة شوادر بلاستيكية، إلى جانب 8 سيارات مضخات للصرف الصحي فقط، ومولّدين كهربائيين اثنين فقط.

وذكر المكتب: "هذه الأرقام الهزيلة والفاضحة تُمثّل نقطة في بحر الاحتياج الإنساني الكارثي، وتُثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال يوظف الحصار ومنع الإيواء والتدفئة كأداة قتل جماعي صامتة بحق النازحين".