أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأحد، بأن مجلس السلام لوّح بالتخلي عن تفويضه في قطاع غزة، إذا لم تسمح إسرائيل بإحراز تقدم في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي 17 نوفمبر 2025، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803، الذي أيد خطة ترامب بشأن غزة، ورحب بإنشاء "مجلس السلام"، وأجاز تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة في القطاع.

وتتضمن الخطة ترتيبات انتقالية لإدارة غزة عبر لجنة فلسطينية من التكنوقراط، بإشراف مجلس السلام، إلى جانب إعادة الإعمار وإعادة الخدمات الأساسية، ونزع سلاح الفصائل المسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية وفق مراحل محددة.

وأفادت الصحيفة، نقلًا عن 3 مصادر مطّلعة، بأن ترامب سيبحث الاثنين، مع الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، وصهره ومستشاره جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، خطة إعادة إعمار قطاع غزة، وفق وكالة الأناضول.

وأضافت أن كوشنر وملادينوف وبلير سيعرضون على ترامب الخطوات التي اتُّخذت حتى الآن لتنفيذ الخطة، في محاولة لإقناعه بأن تنفيذها يسير وفق المسار المطلوب، فيما من المقرر أن يقدم ملادينوف إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات تنفيذها.

ولفتت إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون السياسية والأمنية "الكابينت" سيجتمع، مساء الأحد، لبحث إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى غزة، إلى جانب إقامة مخيم سكني في مدينة رفح جنوبي القطاع، يُطلق عليه اسم "الحي الإماراتي".

ونقلت "هآرتس" عن مصدرين مطّلعين لم تسمّهما، قولهما إن القوة الدولية قد تضم أكثر من ألفي جندي من أوغندا، إلى جانب مجموعة من الجنود من بوروندي، مشيرة إلى أن المفاوضات مع البلدين لا تزال جارية، ولم يتم توقيع اتفاقات معهما حتى الآن.

ونوهت إلى أن التقرير الأخير الذي رفعه مجلس السلام إلى مجلس الأمن بشأن الدول المحتمل مشاركتها في القوة لم يذكر أوغندا وبوروندي، فيما أشار إلى دول أخرى، بينها المغرب وكوسوفو وألبانيا، مع توقع مساهمة محدودة منها.

وكشفت الصحيفة أن ملادينوف بعث الأسبوع الماضي رسالة إلى رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، لوّح فيها بتخلي مجلس السلام عن مسؤوليته في غزة، إذا لم تسمح إسرائيل بإحراز تقدم ملموس في تنفيذ خطة ترامب.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع أن الرسالة لم تتضمن موعدًا محددًا لاتخاذ هذه الخطوة، لكنها أشارت إلى إمكانية التخلي عن التفويض فورًا.

وأوضحت أن ملادينوف طالب إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها الإنسانية، والسماح بدخول قوة الاستقرار الدولية إلى القطاع، إلى جانب السماح لعناصر الشرطة الفلسطينية الذين جنّدتهم اللجنة التكنوقراطية بمغادرة غزة لتلقي التدريب.