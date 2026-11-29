قال النائب سليمان وهدان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المجلس لا يمانع مناقشة قوانين وتشريعات لتشديد العقوبات على المخالفات المرورية للحد من حوادث الطرق، لكنه اعتبر أن تغليظ العقوبات وحده لا يكفي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6» المذاع بقناة «الحياة»، مساء الأحد، أن «العقوبة وتغليظها ليست أصل الموضوع»، قائلًا إن «أثره التشريعي عندما لا يقابل سلوكًا في تطبيقه فلا قيمة لهذا القانون».

ونوه إلى أن عقوبة القتل الخطأ في الحوادث تتراوح بين عام و3 أعوام، وتخفض أحيانا إلى سنة مع وقف التنفيذ، لافتًا إلى احتمالية إنشاء نص جديد أو إضافة عقوبة لقانون العقوبات تُغلظ العقوبة في حالة «القتل بالمنع أو الإهمال».



وأشار إلى أن الحد من حوادث الطرق يستلزم حزمة من الإجراءات، تتضمن: التزام سائقي الحافلات والسيارات الكبيرة بالمسار الأيمن بالطرق، واتخاذ إجراءات احترازية.



ولفت إلى المردود الكبير الناتج عن حادثة طريق دائري الوراق، مستعرضًا بعض الجهات المسئولة عن الرقابة على الطرق والسيارات، وتتضمن الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية، والمسئولة عن مراقبة الطرق، والهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل المسئولة عن مراجعة الأوزان.



وذكر أهمية التأكد من صلاحية السيارة أثناء الفحص الفني، وتطبيق الجودة والمواصفات العالمية في عملية النقل، معلقًا: «نحن نتكلم عن الانضباط المؤسسي، وتحديدًا في البترول والمحروقات، وفي كيفية الالتزام بالضوابط والقواعد المطلوبة».



وفي إطار الإجراءات الاحترازية، قرر مجلس الوزراء تشكيل فريق لدراسة تخصيص حارات للطوارئ على الطرق السريعة وذات الكثافات المرورية المرتفعة، بما يضمن سرعة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ، على أن تُعرض نتائج الدراسة على المجلس خلال شهرين.

كما قرر دراسة تخصيص حارة لسيارات النقل الثقيل على الطريق الدائري عقب الانتهاء من أعمال التطوير، ومراعاة ذلك عند تخطيط المحاور المرورية السريعة الجديدة، إلى جانب تغليظ العقوبات على المخالفات المرورية ومضاعفتها، وتشديد الإجراءات بحق المخالفين المتكررين، بما قد يصل إلى تعليق الترخيص أو وقفه، فضلًا عن العقوبات القضائية والقانونية المقررة.



وفيما يخص حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وجّه مجلس الوزراء وزارات النقل والداخلية والصحة والسكان بسرعة إعداد تقرير مشترك خلال أسبوع، يتناول ملابسات الحادث ويتضمن توصيات عملية وإصلاحات هيكلية وآلية لمتابعة تنفيذها.



كما كلف وزارة التضامن الاجتماعي بإعداد تقرير نهائي خلال أسبوع من الانتهاء من صرف التعويضات وتسليمها إلى مستحقيها، وفقًا للمعايير المطبقة وشروط التبرع، مع استمرار تقديم الدعم النفسي ومتابعة أسر الضحايا.