أكد محمد هاني، قائد الأهلي أن الفوز على أول أغسطس الانجولي برباعية دون رد في كأس الكونفدرالية، نتيجة إيجابية تمثل خطوة مهمة نحو استعادة الفريق لوضعه الطبيعي، مشددًا على أن المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لا تتناسب مع طموحات النادي وتاريخه.

وقال هاني، في تصريحات لقناة «بي إن سبورتس» عقب اللقاء الذي أقيم مساء الأحد في ستاد القاهرة "هذه نتيجة جيدة تعيدنا إلى الوضع الطبيعي، فالمشاركة في الكونفدرالية وضع غير طبيعي، ولأول مرة منذ 13 عامًا داخل النادي أشارك في هذه البطولة"

وأوضح لاعب الفريق أن الالتزام بالتعليمات الفنية والتدرب على الضغط الجيد طوال الأسبوع الماضي كانا من أبرز أسباب ظهور الفريق بشكل مختلف، مضيفًا "الفارق صنعه تدريبنا على الضغط، لأن الفرق خلال الفترة الماضية كانت تستحوذ أمامنا، لكننا حاولنا اليوم اللعب بروح قتالية، وكان الجميع يقاتل داخل الملعب".

وأضاف "هناك 11 لاعبًا يدافعون ويهاجمون معًا، وهذه هي ملامح الفريق البطل، لكننا نحتاج إلى بعض الوقت والصبر حتى نعود إلى مسارنا الصحيح".

وتطرق هاني إلى دور اللاعبين أصحاب الخبرات في مساعدة زملائهم، خاصة العناصر التي ابتعدت عن المشاركة لفترات طويلة، مشيرًا إلى أهمية دعم اللاعبين مثل أقطاي وعلي محمود ومحمود صلاح لاستعادة مستواهم والمساهمة مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

واختتم تصريحاته برسالة إلى الجماهير، قائلًا "أعدكم بأن الأداء سيتحسن خلال الفترة المقبلة، وأعلم أن الجماهير حزينة، لكننا سنجعلكم تملأون الاستاد مجددًا خلال فترة قريبة".