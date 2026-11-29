قال محمد منصور، المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية في غزة، إن اللجنة نشرت أرقاما هاتفية في القطاع لتلقي اتصالات المواطنين وبلاغاتهم بشكل مباشر، في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها الأسر الفلسطينية داخل الخيام، خاصة مع اقتراب المنخفض الجوي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن معاناة المواطنين تتفاقم بسبب تدمير البنية التحتية في قطاع غزة، مشيرًا إلى اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، وما يترتب على ذلك من حدوث سيول وتجمعات مائية وارتفاع منسوب المياه إلى نصف متر أو أكثر في بعض المناطق.

وأوضح أن عمل اللجنة المصرية لا يقتصر على مواجهة تداعيات المنخفض الجوي، بل يمتد إلى ما قبله وأثناءه وبعد انتهائه، مؤكدًا أنها لا تنتظر وصول المنخفض حتى تبدأ الاستجابة لاستغاثات الأسر المتضررة.

وأشار إلى أن اللجنة تتحرك يوميًا، منذ الساعات الأولى من الصباح، إلى المناطق الميدانية والمخيمات وأماكن وجود الأسر لتقديم المساعدات اللازمة، لافتًا إلى تفعيل خطة طوارئ خاصة استعدادًا للمنخفض، في ضوء الاحتياجات المتزايدة للأهالي.

ولفت إلى أن بعض الخيام تحتاج إلى التغيير أو التجديد أو الاستبدال، وقد تتعرض للتطاير أو الغرق بفعل الأمطار والرياح، وهو ما دفع اللجنة إلى تجهيز المعدات المصرية التي وصلت من مصر إلى قطاع غزة، إلى جانب فرق العمل الميدانية، لضمان سرعة التدخل حال تعرض الخيام أو المخيمات للغرق أو وقوع أضرار بها.