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أعلن الدفاع المدني اللبناني، الأحد، انتشال جثماني شهيدين في بلدة زوطر الغربية جنوبي البلاد، التي تعرضت لاستهدافات وتفجيرات إسرائيلية خلال الأيام الأخيرة.

وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، في بيان، بأن فرقها "تواصل عمليات البحث والإنقاذ في بلدة زوطر الغربية – قضاء النبطية"، وفق وكالة الأناضول.

وأشارت إلى أنها "تمكّنت من انتشال جثمانَي شهيدين من البلدة ونقلهما إلى المستشفى"، دون تفاصيل على الفور بشأن توقيت مقتلهما وملابساته.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرًا كبيرًا في بلدة كفرتبنيت، كما تعرضت أطراف بلدة ميفدون في قضاء النبطية لقصف مدفعي متقطع.

وذكرت الوكالة أن محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في أجواء بلدة المنصوري في قضاء صور.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانًا على لبنان، خلّف أكثر من 4 آلاف و300 شهيد و12 ألفًا و400 جريح وأكثر من مليون نازح، وفق السلطات اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ العدوان السابق بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

وتواصل إسرائيل عدوانها رغم توقيع اتفاق مع لبنان في 26 يونيو الماضي، بوساطة أمريكية، ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح "حزب الله".