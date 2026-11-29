تعرضت ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة للسيدات في النادي الأهلي، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بعد الأشعة التي خضعت لها اليوم، الأحد.

وكانت ثريا محمد تعرضت للإصابة على مستوى الركبة، خلال مواجهة إياب نصف نهائي الدوري المرتبط أمام هليوبوليس، والتي أقيمت يوم الخميس الماضي، على صالة برج العرب، وشهدت فوز الأهلي وتأهله للنهائي.

وتعد هذه المرة الثانية التي تتعرض فيها ثريا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بعدما تعرضت لنفس الإصابة في شهر أكتوبر من عام 2021.

كما تعد هذه الإصابة بالرباط الصليبي هي الثالثة لفريق كرة السلة للسيدات في الأهلي هذا الموسم بعد رضوى محمد، وميرال أشرف.