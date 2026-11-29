أهدر أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، فرصة الوصول إلى هدفه التاسع في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أضاع ركلة جزاء للفريق الأحمر أمام أول أغسطس الأنجولي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي بعد تعرض طاهر محمد طاهر للعرقلة من جانب حارس مرمى أول أغسطس، لكن زيزو فشل في استغلال الفرصة، بعدما سدد الكرة بعيدًا للغاية عن المرمى، ليهدر إمكانية إضافة هدف جديد إلى رصيده في البطولة.

ويمتلك زيزو 8 أهداف في تاريخ مشاركاته ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بقميصي الزمالك والأهلي، إلى جانب 10 تمريرات حاسمة، خلال 32 مباراة خاضها في المسابقة بإجمالي 2283 دقيقة.

وكان زيزو قد شارك في الكونفدرالية مع الزمالك قبل انتقاله إلى الأهلي، ليواصل ظهوره في البطولة القارية بقميص الفريق الأحمر خلال الموسم الجاري.