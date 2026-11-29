اكتفى إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، بمشاهدة مباراة فريقه أمام أول أغسطس الأنجولي من على مقاعد البدلاء، دون المشاركة في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2026-2027.

ولم تكن مواجهة أول أغسطس هي المرة الأولى التي يتواجد فيها إمام عاشور ضمن قائمة البدلاء دون الحصول على فرصة للمشاركة، إذ تكرر الأمر في 6 مباريات بقميص الأهلي، كان آخرها مواجهة الفريق الأنجولي.

وشهدت قائمة المباريات التي جلس خلالها إمام عاشور بديلًا دون المشاركة، مواجهتي سيمبا التنزاني في ذهاب وإياب ربع نهائي الدوري الأفريقي، إلى جانب مباراة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري موسم 2023-2024.

كما تواجد لاعب وسط الأهلي على مقاعد البدلاء دون مشاركة أمام كيتارا الأوغندي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية، وأمام استاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025، قبل تكرار الأمر في مواجهة أول أغسطس الأخيرة.

وبذلك يرتفع عدد المباريات التي اكتفى خلالها إمام عاشور بالجلوس على مقاعد البدلاء دون المشاركة إلى 6 مباريات، في مشاهد تنوعت بين البطولات المحلية والقارية.