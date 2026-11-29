افتتح النادي الأهلي مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية بالفوز على أول أغسطس بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

وبادر محمود صلاح بالتسجيل في هذه المباراة عند الدقيقة 15، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف الثاني في الدقيقة 32، ثم أحرز طاهر محمد طاهر ثنائية في الدقيقتين 46 و84.

وتعد هذه المباراة الأولى للأهلي تحت قيادة سامي قمصان المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر بعد رحيل المغربي الحسين عموتة بسبب الخسارة من بيراميدز.

وبهذه النتيجة، يعتلي الأهلي صدارة المجموعة الأولى في الكونفدرالية برصيد 3 نقاط مستفيدا من التعادل الذي وقع فيه فريق الرجاء المغربي مع أسكو كارا في نفس الجولة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع أسكو كارا في الجولة الثانية في لقاء يقام يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر المقبل، في توجو.

الشوط الأول:

دخل الأهلي المباراة بقوة ورغبة جامحة في غزو مرمى الفريق المنافس، بضغط متواصل وتناغم في تمرير الكرة أثمر عن فرصة لتسجيل أول الأهداف، بتسديدة بقدم عمر الساعي في الدقيقة 4، تصدى لها الحارس أنسيلمو مبالا مويني إلى ركلة كنية.

وسط محاولات الأهلي الهجومية يتعرض أشرف داري في الدقيقة 12 للإصابة، بعد الالتحام مع حارس مرمى أول أغسطس وتتوقف المباراة لعلاج داري والحارس.

الهدف الأول:

في الدقيقة 15 ووسط سيطرة الأهلي تصل الكرة إلى أحمد سيد زيزو بتمريرة طويلة من اليسار إلى اليمين، فيمرر زيزو الكرة للخلف لمحمد هاني، فأرسل هاني عرضية متقنة تقدم لها محمود صلاح برأسية رائعة سكنت الزاوية اليمنى العليا لحارس أول أغسطس أنسيلمو مبالا مويني.

بعد الهدف يسقط حارس المرمى أنسيلمو مبالا مويني ويجري أول أغسطس التغيير الأول بمشاركة الحارس البديل فرناندس نونو.

الهدف الثاني:

مع الدقيقة 32 تصل الكرة إلى أحمد سيد زيزو من تمريرة محمد هاني، مرر زيزو الكرة في العمق لم يستطع محمد صلاح وضع قدمه في الكرة، لتصل في أقصى الجانب الأيسر إلى علي محمود، فمرر الكرة عرضية متقنة سددها أشرف بن شرقي برأسه في المرمى، ليتقدم الأهلي بثاني الأهداف.

واصل الأهلي تألقه ومحاولاته على مرمى أول أغسطس، وكاد مروان عطية يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 41 بتسديدة قوية مرت بجوار القائم، ومرت الدقائق الأخيرة سريعة حتى أطلق حكم المباراة الكاميروني عبده عبدول صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 2/0.

الشوط الثاني:

أجرى الأهلي التغيير الأول مع بداية الشوط الثاني بمشاركة طاهر محمد وخروج محمود صلاح.

الهدف الثالث:

من أول لمسة يخطف طاهر محمد الكرة ويتقدم بسرعته ويسدد قوية من خارج منطقة الجزاء مسجلًا ثالث الأهداف.

يتلقى ياسر إبراهيم البطاقة الصفراء لجذب المنافس من القميص في الدقيقة 50، من هجمة منظمة تصل الكرة إلى أشرف بن شرقي، فمررها سحرية إلى طاهر محمد وهو منفرد بالمرمى، فيراوغ الحارس ويتعرض للعرقلة، فلم يتردد الحكم واحتسب ركلة جزاء للأهلي.

تصدى أحمد سيد زيزو لركلة الجزاء، لكن توازنه اختل عند التسديد فخرجت الكرة فوق العارضة.

يجري الأهلي التغييرين الثاني والثالث بمشاركة أكرم توفيق وأقطاي عبد الله وخروج علي محمود وأشرف بن شرقي في الدقيقة 73.

يجري الأهلي التغيير الرابع بخروج توفيق محمد ومشاركة كريم فؤاد في الدقيقة 75.

في الدقيقة 81 يتصدى مصطفى شوبير لرأسية قوية محولًا الكرة إلى ركلة ركنية ومحافظًا على نظافة شباكه.

الهدف الرابع:

في الدقيقة 84 ومن ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو تصل الكرة إلى أشرف داري فسددها برأسه في المرمى، لكن الحارس يتصدى ويتابع طاهر محمد الكرة ويسدد في الشباك مسجلًا رابع الأهداف.

يجري الأهلي التغيير الخامس والأخير بمشاركة حسين الشحات وخروج أحمد سيد زيزو في الدقيقة 85.

يهدر أقطاي عبد الله فرصة الهدف الخامس، مسددًا الكرة فوق العارضة.

مرت الدقائق الأخيرة وسط سيطرة الأهلي، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي 4/0.