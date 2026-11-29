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- مسئول بالمجلس: إعادة إعمار القطاع لن تبدأ قبل نزع سلاح حماس بالكامل والتحقق من ذلك

أفاد مسئول بمجلس السلام، بأن كبار مسئولي المجلس سيقدمون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تقييما صريحا" لموقف خطته للسلام في قطاع غزة وما وصلت إليه الخطة.

وأوضح المسئول لموقع "تايمز أوف إسرائيل" أن الاجتماع سيضم الممثل الأعلى للمجلس لشئون غزة نيكولاي ملادينوف، والمبعوث رفيع المستوى توني بلير، والمبعوث رفيع المستوى للبيت الأبيض جاريد كوشنر.

كما سينضم أيضا للاجتماع كبيرا مستشاري مجلس السلام جوش جرونباوم وآرييه لايتستون.

وأضاف المسئول: "يعكس الاجتماع الحاجة الملحة إلى إحراز تقدم في غزة، وتركيز الإدارة الأمريكية على دفع خطة الرئيس الشاملة للسلام قدما. وسيتلقى الرئيس تقييما صريحا لما وصلت إليه الخطة حتى الآن، والعقبات التي تحول دون إحراز مزيد من التقدم، والخطوات المقبلة في إطار التنفيذ المقرر".

وبعد الانتخابات الإسرائيلية، كثّف المجلس ضغوطه على إسرائيل من خلال التصريحات العلنية والاتصالات الهاتفية.

وأشار المسئول إلى العواصف الشتوية المرتقبة في القطاع إن "الوقت عامل حاسم".

وأضاف المسئول، منتقدا النهج الإسرائيلي الحالي القائم على اغتيال مسئولي حركة حماس إن "تزايد ترسخ حماس في غزة يكشف الكلفة الأمنية للاعتماد حصريا على الضربات الموجهة، دون اختبار إمكانية نزع سلاح الحركة بالكامل وإبعادها عن السلطة".

وأكد المسئول أن المجلس مصمم على "نزع سلاح حماس وإبعادها عن السلطة، وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة في غزة لتحسين ظروف الحياة ووضع الأسس لإعادة الإعمار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

وشدد المسئول على أن إعادة إعمار غزة لن تبدأ قبل "نزع سلاح حماس بالكامل والتحقق من ذلك"، كما أن الانسحاب الإسرائيلي لن يتم قبل اكتمال عملية نزع السلاح واستيفاء الشروط الأمنية اللازمة.

وأشار المسئول إلى أن المحادثة الأخيرة التي أجراها كوشنر مع رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كانت "مفيدة"، إذ أكد خلالها نتنياهو التزامه بالخطة، على حد تعبيره.

وحذر المسئول قائلًا: "الآن علينا أن نرى هذه الالتزامات تتحول إلى خطوات عملية فورا".

وفي السياق ذاته، شدد المسئول على أن المجلس والبيت الأبيض منحا إسرائيل وقتا لإحراز تقدم في تنفيذ الخطة، لكن لا مجال لـ"مزيد من التأخير".

وأكد المسئول أن خطة المجلس هي "الخطة الوحيدة المطروحة".

وأضاف: "لم تبرز أي استراتيجية أخرى بشأن غزة. لقد حان الوقت لجميع الأطراف للمضي قدما، وتغيير هذا الواقع بما يتيح لنا بناء مستقبل أفضل لأمن الإسرائيليين، ولتحقيق السلام والازدهار للفلسطينيين في غزة".