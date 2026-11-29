قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن إيران تستفيد من نظام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، المملوك لشركة "سبيس إكس" الأمريكية التي يرأسها رجل الأعمال إيلون ماسك، في عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على محادثات داخل الشركة، أن ماسك علم في الأسبوع الأول من مارس الماضي بأن نظام "ستارلينك" يُستخدم دون إذن من قِبل كل من إيران والجيش الأمريكي، عقب بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وأضافت المصادر أن ماسك أبدى غضبا بعد علمه باستخدام إيران نظام ستارلينك في عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية.

فيما أكد 4 أشخاص مطلعين على العمليات أن طهران استخدمت النظام لأغراض عسكرية، بحسب الصحيفة، دون تعليق فوري من طهران.

وأشارت المصادر إلى أن معلومات بشأن استخدام إيران "ستارلينك" لتأمين القيادة والسيطرة على وحداتها العسكرية وتوجيه الطائرات المسيرة الهجومية، وردت في تقرير سري قُدم إلى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث خلال الصيف الماضي.

كما ادعت أن إيران لجأت إلى "ستارلينك" كوسيلة اتصال بديلة، بعدما ركزت القوات الأمريكية على تعطيل أنظمة الاتصالات التقليدية لديها.

من جهة أخرى، نفت شركة "سبيس إكس"، في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست"، واصفة الخبر بأنه "كذب صريح"، وفق وكالة الأناضول.

وجاء في البيان: "للتوضيح بشكل قاطع، ليس لدينا أي دليل، سواء من داخل المؤسسة أو من وزارة الدفاع الأمريكية، على استخدام القوات الإيرانية خدمة ستارلينك، لأن ذلك لم يحدث قط".

وأضاف البيان، الذي وصف الخبر بأنه "خاطئ" و"تشهيري"، أن على صحيفة "واشنطن بوست" سحب تقاريرها المتعلقة بهذا الموضوع، والاعتذار من شركة "سبيس إكس" والشعب الأمريكي لتضليلهما.

يذكر أن ماسك أشار في الأول من مارس الماضي، عبر منصة شركته "إكس"، إلى وجود أجهزة اتصال "ستارلينك" في الطائرات المسيرة من طراز "لوكاس" التي تستخدمها الولايات المتحدة في هجماتها على إيران.

وقال إن استخدام أجهزة "ستارلينك" التجارية في أنظمة الأسلحة يمثل انتهاكا لشروط الخدمة، مشيرا إلى أن الشركة توقف الخدمة عند اكتشاف مثل هذه الحالات.