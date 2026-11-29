أكد العراق وإيران، الأحد، ضرورة عدم استغلال أراضي البلدين وأجوائهما منطلقا للاعتداء على دول الجوار، وذلك خلال اجتماع لجنة الاتفاق الأمني المشترك بين البلدين في طهران.

وناقش الاجتماع، الذي حضره مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي على رأس وفد أمني رفيع، تنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين البلدين، وضبط الحدود وتأمينها، فضلاً عن استمرار التعاون والتنسيق في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الأمنية ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والتهريب، بحسب موقع الشرق الإخباري.

كما بحث الجانبان تنظيم عمل المنافذ الحدودية وتسهيل حركة التجارة والمسافرين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وأكدا أهمية استمرار الحوار وعمل اللجان المشتركة والتنسيق بشأن الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وجاء الاجتماع بعدما أبلغ العبودي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق الأحد، أن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان تتخذان إجراءات لتأمين الحدود المشتركة مع إيران، ومنع "الجهات المعادية" من استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات على دول مجاورة.

وأكد العبودي، خلال لقائه عراقجي في طهران، أن الإجراءات العراقية تستند إلى التزام بغداد بمبادئ حسن الجوار، فضلاً عن مسؤوليتها القانونية الدولية في "منع الأطراف الثالثة من استغلال الأراضي العراقية لتنفيذ أنشطة غير قانونية أو أعمال عدائية وإرهابية ضد إيران".

من جانبه، قال عراقجي، في منشور عبر تطبيق "تليجرام"، إن منع أطراف ثالثة من استخدام أراضي دولة لمهاجمة دولة أخرى يمثل التزاماً قانونياً دولياً.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أهمية استمرار التنسيق الأمني بين البلدين للحفاظ على أمن الحدود ومواجهة العناصر التي تهدد الاستقرار، معتبراً أن أمن الحدود المشتركة يمثل عاملاً أساسياً في تعزيز الروابط بين الشعبين.

كما أكد أهمية العلاقات التجارية والتبادلات الحدودية، داعياً إلى "عدم السماح للأطراف الخارجية وممارساتها التخريبية بالإضرار بالعلاقات بين الشعبين العراقي والإيراني".

وبحث الجانبان سبل معالجة المعوقات الحدودية وتسريع التحديثات والترتيبات الفنية اللازمة لضمان انسيابية العمل في المنافذ واستمرار حركة التبادل بين البلدين.

ضغوط أمريكية على العراق

وتحول ملف الحدود العراقية الإيرانية إلى أحد أبرز الملفات الأمنية والسياسية بين بغداد وطهران، في ظل تصاعد المخاوف الإيرانية من استخدام الأراضي العراقية منطلقاً لهجمات ضدها، واستمرار الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن إدارة المعابر والسيطرة عليها.

وتتوزع المعابر بين منافذ تخضع للسلطات الاتحادية وأخرى كانت تديرها حكومة إقليم كردستان، فضلاً عن مسالك غير نظامية ترتبط بمخاوف من التهريب وضعف الرقابة الجمركية.

وكانت السلطات العراقية قد أغلقت منفذ الشيب الحدودي مع إيران في أكتوبر لمراجعة الإجراءات الأمنية وتركيب أجهزة للكشف عن المواد المحظورة، قبل إعادة فتحه في 10 نوفمبر بعد استكمال المتطلبات الفنية والإجراءات اللازمة.

وفي 26 نوفمبر، أغلقت قوات الحدود العراقية منفذ "بشته" مع إيران، الذي كان يُدار من جانب سلطات إقليم كردستان، ضمن تحركات بغداد لتعزيز السيطرة الاتحادية على المعابر الحدودية.

ويتداخل ملف الحدود مع ضغوط أميركية على العراق لتقليص عدد المعابر التجارية مع إيران، في إطار تشديد القيود الاقتصادية عليها، ما يضع بغداد أمام معادلة معقدة بين متطلبات الأمن وعلاقاتها مع طهران، من جهة، وحماية مصالحها التجارية والاقتصادية، من جهة أخرى.