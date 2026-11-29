طلبت نيابة الدخيلة الجزئية في الإسكندرية، اليوم الأحد، تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات واقعة العثور على 4 جثث لأم وطفليها ووالدتها، داخل شقتهم السكنية في منطقة البيطاش، التابعة لحي العجمي، غربي المحافظة.

وتعمل النيابة العامة، على الاستماع لأقوال شهود العيان، ومناظرة محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، وطلبت مدها بتقارير الطب الشرعي الخاصة بجثامين المتوفين؛ تمهيدًا للتصريح بدفنهم.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بالعثور على 4 أشخاص من أسرة واحدة متوفين داخل شقتهم بعقار يقع في نهاية شارع البرنسيسة في منطقة البيطاش، دائرة القسم.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، رفقة سيارات الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص وجود جثامين كل من: "د.ج"، وطفليها "م.ت.م"، 9 سنوات، و"أ.ت.م"، 13 عامًا، وجدتهما "ش.م"، داخل الشقة، وقد فارقوا الحياة، ولا توجد بهم أي إصابات ظاهرية.

وعزت التحريات الأولية، وفاتهم إلى احتمالية حدوث تسرب للغاز الطبيعي داخل الشقة، بما قد يكون تسبب في وفاة أفراد الأسرة الأربعة، فيما يجري فحص موقع الحادث لبيان ملابساته، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

فيما تم نقل الجثامين إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.