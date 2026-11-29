انتقل المهندس عويس غرياني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إلى شارع علي خليل، بكفر المنصورة، حي غرب المدينة، مساء اليوم الأحد؛ لمعاينة منزل منهار تسبب في إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة صغيرة، وتم منع مرور الأهالي وفصل الخدمات عن العقار، والمساعدة في إخراج السكان العالقين، فيما تم فرض كردون أمني حول العقار.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار سلم داخل عقار قديم بشارع علي خليل، بمنطقة كفر المنصورة، غرب مدينة المنيا.

وانتقل إلى مقر البلاغ رجال الأمن ومباحث قسم ثان المنيا، والدفاع المدني، والإطفاء، وتم فرض كردون أمني حول العقار، لإمكانية إخراج الأهالي العالقين.

فيما تبين من التحريات والمعاينة أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: "حبيبة محمد محمود، 10 سنوات، طالبة، وهناء محمد محمد، 50 عامًا، وكيلة مدرسة زهرة التجارية، وأشرف حسين عبد الحكيم، 42 عامًا، مدرس بالثانوية العسكرية".

كما تم نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وأشارت البيانات الأولية إلى أن حالتهم الصحية مستقرة، فيما يخضعون للفحوصات الطبية للاطمئنان عليهم.

وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات انهيار السلم، وحصر الأضرار الناتجة عن الحادث.