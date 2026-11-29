سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصل المنتخب الوطني المصري للجمباز الفني للناشئين والناشئات، نتائجه المميزة في نهائيات الأجهزة ببطولة البحر المتوسط للجمباز الفني، المقامة في اليونان خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري.

ونجح لاعبو منتخب مصر اليوم، الأحد، في تحقيق خمس ميداليات متنوعة، بواقع ميداليتين ذهبيتين وفضيتن وبرونزية.

ونجح عبدالله شعراوي في تحقيق ذهبيتين في نهائيات جهازي المتوازي و العقلة، فيما حققت ملك مقلد المركز الثاني والميدالية الفضية في نهائيات جهاز عارضة التوازن.

كما حقق سيف الدين المليجي المركز الثاني في نهائيات جهاز العقلة والميدالية الفضية، وتوجت جوزال الجارحي بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في نهائيات جهاز الحركات الأرضية.

وكان منتخب مصر للجمباز الفني حقق أمس 6 ميداليات متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، ليرتفع رصيد منتخب مصر الي 11 ميدالية متنوعة 5 ذهبيات وثلاث فضيات وثلاث ميداليات برونزية.

وظهر لاعبو ولاعبات منتخب مصر للجمباز الفني بمستوي متميز، تعكس حجم التطور الذي تشهده رياضة الجمباز المصري، تحت قيادة الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والجهود المبذولة في إعداد وتأهيل المواهب، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على منصات التتويج بمختلف البطولات الدولية.

ويضم منتخب مصر للناشئين اللاعبين عبدالله شعراوي وبلال الجزار وسيف الدين المليجي، فيما يضم منتخب الناشئات اللاعبات كارما خميس وملك مقلد وجوزال الجارحي.